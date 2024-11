Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την εφαρμογή της Τεχνολογίας Μοντελοποίησης στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων έργων, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ομιλία του την Πέμπτη (12/10) στο 4ο Συνέδριο «Building Information Modelling» (BIM), που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

«Το BIM, μέσω της ψηφιακής προσομοίωσης στον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων, αποσκοπεί στη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών, κατασκευών και συντήρησης έργων, αποτρέποντας λάθη, υπερβάσεις χρόνου και κόστους, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ως παράδειγμα τις εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που έγιναν, πρόσφατα, στη χώρα, καταδεικνύοντας τη σημασία της μοντελοποίησης στον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των έργων, αλλά και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους.

«Ενδεικτικά, αν υπήρχε υπόδειγμα BIM για τις γέφυρες, θα γνωρίζαμε τα όρια αντοχής τους και τις ανάγκες συντήρησής τους», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας την αξία της κατάρτισης του Μητρώου Γεφυρών που δρομολογείται παράλληλα, καθώς η ψηφιοποίηση αυτών των δεδομένων θα μας δώσει ακριβή εικόνα του δομικού πλούτου της χώρας μας.

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και 2ου έργου

Ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μετάβαση του κατασκευαστικού τομέα στο ψηφιακό περιβάλλον, με ξεκάθαρο όραμα και συγκεκριμένους στόχους, όπως το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μηχανικών στο BIM, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

«Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να αναρτηθεί σε Διαβούλευση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και ο Οδικός Χάρτης για την Εφαρμογή του Building Information Modelling στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα συγκροτημένο πλάνο που περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, ύψους 550.000 ευρώ, από τη DG REFORM για την υλοποίηση ενός 2ου έργου για το ΒΙΜ, το οποίο αποτελεί συνέχεια του έργου για την υποστήριξη της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη ΒΙΜ στην Ελλάδα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι η χρήση αυτών των τεχνολογιών αναβαθμίζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των κατασκευών, προσφέροντας συγκριτικό πλεονέκτημα και στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός συνόρων.

To πλήρες κείμενο της ομιλίας του:

«Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την εφαρμογή της Τεχνολογίας Μοντελοποίησης στην Ελλάδα συνιστά μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως διατυπώθηκε άλλωστε και κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας του.

Το Building Information Modeling (BIM) αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων έργων, που αποσκοπεί στη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών, κατασκευών και συντήρησης έργων, αποτρέποντας τόσο λάθη όσο και υπερβάσεις χρόνου και κόστους, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

Στην πράξη, η ψηφιακή προσομοίωση των λειτουργιών στον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων προσφέρει πληροφορίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες εξασφαλίζουν δραστική βελτίωση των αποτελεσμάτων που αφορούν στα δομικά έργα.

Το BIM έχει εφαρμογή σε νέες κατασκευές, αλλά δύναται, επίσης, να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αποκατάσταση, την ανακαίνιση και τη συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο αντιπροσωπεύει, ίσως, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του κλάδου.

Άλλωστε, οι εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που είχαμε, πρόσφατα, στη χώρα μας, καταδεικνύουν τη σημασία της μοντελοποίησης στον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των έργων, καθώς και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους.

Ενδεικτικά, αν υπήρχε υπόδειγμα BIM για τις γέφυρες, θα γνωρίζαμε τα όρια αντοχής και τις ανάγκες συντήρησής τους.

Αυτός είναι και ο λόγος που εργαζόμαστε, παράλληλα, για την κατάρτιση του Μητρώου Γεφυρών, καθώς η ψηφιοποίηση αυτών των δεδομένων θα μας δώσει μια ακριβή εικόνα του δομικού πλούτου της χώρας μας, η οποία – σήμερα – δεν είναι όσο καθαρή θα έπρεπε.

Το ΒΙΜ διασφαλίζει τόσο τη δια-λειτουργικότητα μοντέλων όσο και την ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας υποδομής.

Όλες οι ειδικότητες δουλεύουν σε ένα ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον, με κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας των λογισμικών, που συνδέει το μοντέλο σε όλες του τις φάσεις.

Έτσι, το BIM βοηθά να μην ανακύπτουν προβλήματα στην πορεία της κατασκευής, μια παθογένεια που γνωρίζουμε όλοι ότι παρατηρείται, όταν για παράδειγμα ένα έργο φθάνει στο στάδιο που αναλαμβάνουν οι συνάδελφοι μηχανικοί και διαπιστώνεται δυσκολία προσαρμογής στην αρχιτεκτονική μελέτη.

Η υιοθέτηση των μοντέλων έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως είναι:

Η βελτιωμένη αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια της μελέτης και της κατασκευής, μέσω της εύκολης διάθεσης πληροφοριών και της ακρίβειας των σχεδίων.





Η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων στην εκπόνηση και υλοποίηση δημοσίων έργων.





Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κατασκευαστικού τομέα και την αύξηση της βιωσιμότητας των υποδομών.





Η ευχερέστερη παρακολούθηση και διαχείριση των δημοσίων έργων και των υφιστάμενων υποδομών, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.





Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών που μελετάμε και κατασκευάζουμε.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας σε δημόσια κατασκευαστικά έργα προωθείται ως πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή σε πολλές άλλες χώρες.

Συνεπώς, η χρήση αυτών των τεχνολογιών αναβαθμίζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των κατασκευών, προσφέροντας συγκριτικό πλεονέκτημα και στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός συνόρων.

Σε αυτή την προσπάθεια μετάβασης στο ψηφιακό περιβάλλον του τομέα των κατασκευών, ο δημόσιος τομέας λειτουργεί ως μοχλός καινοτομίας.

Γι’ αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο για τη διαμόρφωση πειστικών κινήτρων, με ξεκάθαρο όραμα και συγκεκριμένους στόχους.

Πρώτος πυλώνας είναι η ‘‘Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα’’.

Το εμβληματικό αυτό έργο ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη DG REFORM, και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Αντικείμενου του έργου που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2023 ήταν το εξής:

Η ανάλυση της ετοιμότητας του εγχώριου κατασκευαστικού τομέα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και ειδικότερα την αξιοποίηση τεχνολογίας BIM.





Ο εντοπισμός διεθνών καλών πρακτικών.





Ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή του ΒΙΜ στη χώρα μας και τη διαβούλευση με βασικές ομάδες ενδιαφέροντος από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.





Η ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής, με συγκεκριμένα ορόσημα και στόχους.





Η προτεραιοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την προώθηση του BIM.





Η δημιουργία προσχεδίου ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας στον τομέα των κατασκευών, υπό τη διαχείριση του Υπουργείου.





Η ανάπτυξη βασικών προδιαγραφών και προτύπων για την υλοποίηση του BIM.





Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, στο πεδίο της εκπαίδευσης, διενεργήθηκε σειρά δωρεάν διαδικτυακών εκπαιδεύσεων σχετικά με την εισαγωγή και τη χρήση του BIM, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στον χώρο της μελέτης και της κατασκευής, αλλά και της ευρύτερης αγοράς.

Εκπαιδεύτηκαν, συνολικά, 975 επαγγελματίες μηχανικοί, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι εμπλούτισαν τις γνώσεις τους στη χρήση του BIM, τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς εγκρίθηκε 2η χρηματοδότηση, ύψους 550.000 ευρώ, από τη DG REFORM για την υλοποίηση ενός 2ου έργου για το ΒΙΜ, με τίτλο “Implementation of the BIM Roadmap in Greece, including pilot projects”.

Αποτελεί συνέχεια του 1ου έργου για την υποστήριξη της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη ΒΙΜ στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς.

Παράλληλα, το αμέσως προσεχές διάστημα, αναμένεται να αναρτηθεί σε Διαβούλευση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και ο Οδικός Χάρτης για την Εφαρμογή του Building Information Modeling στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα συγκροτημένο πλάνο που περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται.

Με αυτή την αφορμή, απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους να συμμετάσχουν στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις και την εμπειρία τους για την καλύτερη διαμόρφωση του περιεχομένου του Οδικού Χάρτη.

Η προώθηση της μοντελοποίησης στις κατασκευές και η ψηφιακή οργάνωση της πληροφορίας στα δομικά έργα, είναι μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση για τον τεχνικό κόσμο της Ελλάδας.

Διευκολύνει τους μηχανικούς και τις τεχνικές εταιρείες, επιτρέπει στην πολιτεία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική, και αποτελεί μια σημαντική μεταβλητή εκσυγχρονισμού ενός από τους πιο παραγωγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας».

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr