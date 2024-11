Αϊντίν: Τα εθνικά ύδατα απασχολούν την Τουρκία- Όχι η υφαλοκρηπίδα

Την άποψη ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία δεν έχουν την πραγματική βούληση να επιλύσουν τα βασικά εκκρεμή διμερή θέματα, όπως είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ), εξέφρασε η Μαριλένα Κοππά, Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μιλώντας στο 2ο Συνέδριο Ανατολικής Μεσογείου & Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις Βρυξέλλες σε συζήτηση που συντόνισε ο Ian Lesser, Αντιπρόεδρος German Marshall Fund of the US.