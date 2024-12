Ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης και η Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Μάιρα Μυρογιάννη θα συμμετάσχουν στην κυβερνητική αποστολή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 28η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, η οποία πραγματοποιείται φέτος στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του ΥΠΕΞ, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, ο κ. Φραγκογιάννης θα συνοδεύει, μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα επίσημα εγκαίνια της Συνόδου. Στη συνέχεια, ο κ. Υφυπουργός και η κα ΓΓΔΟΣΕ θα παραστούν στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στη Σύνοδο, τα οποία θα τελέσει ο πρωθυπουργός καθώς και στις εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου που έχουν προγραμματιστεί στο ελληνικό περίπτερο, παρουσία του πρωθυπουργού.



Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, ο κ. Υφυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου που διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών στο ελληνικό περίπτερο, με θέμα: «Κλίμα, Ειρήνη και Ασφάλεια: Ελαχιστοποιώντας τον Κίνδυνο Συγκρούσεων» (Climate, Peace and Security: Lessening the Risk of Conflicts). Η εκδήλωση έχει διττό στόχο, να αναδείξει τις θέσεις και προτεραιότητες της Ελλάδας σε σχέση με την κλιματική κρίση και τις διάφορες πτυχές της, καθώς επίσης και να προωθήσει την υποψηφιότητα της Ελλάδας ως μη-μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-2026.



Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο κ. Φραγκογιάννης θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους ελληνικών εταιριών που συμμετέχουν στην Έκθεση καθώς επίσης και με στελέχη εμιρατινών επενδυτικών ταμείων (funds) και εταιριών που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ.



Σημειώνεται ότι το ελληνικό περίπτερο στην COP28 καθώς και τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της Συνόδου, επιμελήθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, και με την πολύτιμη στήριξη της Enterprise Greece.

