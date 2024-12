Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα προσπαθεί να είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της εντός του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «From Ukraine to Middle East: Security Implications for Greece and the Region» που διοργανώθηκε από το Delphi Economic Forum, σήμερα (5/12).