Καθώς η Tesla απογοητεύει τους επενδυτές σε παγκόσμια κλίμακα, παραδίδοντας οχήματα το πρώτο τρίμηνο πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες, χάνει επίσης σιγά-σιγά έδαφος στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ είναι αντιμέτωπη με πρωτοφανή τοπικό ανταγωνισμό εν μέσω εξασθενημένου καταναλωτικού κλίματος στη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας, με το μερίδιο αγοράς της Tesla να έχει συρρικνωθεί από 10,5% το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε περίπου 6,7% για το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, όπως δείχνουν υπολογισμοί του Bloomberg που βασίζονται σε στοιχεία που δημοσίευσε η Ένωση Επιβατηγών Αυτοκινήτων της χώρας (PCA).

Ενώ η PCA δεν παρείχε μηνιαία ανάλυση για τον Μάρτιο των τοπικών αποστολών σε σχέση με το ποια EV που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Tesla στη Σαγκάη προορίζονται για εξαγωγή, τα στοιχεία για τους δύο πρώτους μήνες του 2024 δείχνουν ότι το μερίδιο αγοράς της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας για την περίοδο αυτή ήταν περίπου 6,6% σε σύγκριση με 7,9% την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, όταν μόλις είχαν αρθεί οι περιορισμοί του Covid.

Οι πωλήσεις και η παραγωγή της Tesla είναι σταθερά επιβαρυμένες στην Κίνα, με τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου να είναι ο ισχυρότερος για τις τοπικές αποστολές, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η Tesla, η οποία εδώ και καιρό χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως μετασχηματιστή του κλάδου με πρωτοποριακά προϊόντα και τεχνολογίες αιχμής, βασίζεται, στην Κίνα τουλάχιστον, σε δύο μοντέλα – το Model 3 sedan και το Model Y sport utility vehicle. Και τα δύο παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά πριν από το 2020 και έκτοτε έχουν υποστεί μόνο μικρές ανανεώσεις. Εν τω μεταξύ, μια σειρά από αντιπάλους, από την BYD Co. έως τη Nio Inc., την Xpeng Inc., την Li Auto Inc. και τώρα τον κατασκευαστή smartphone Xiaomi Corp. έχουν παρουσιάσει νέες σειρές γεμάτες με χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας.

Ειδικά η BYD διαθέτει ένα ευρύ φάσμα μοντέλων από το Seagull hatchback, το οποίο διαθέτει γωνιακό στυλ, δίχρωμο ταμπλό σε σχήμα φτερούγας γλάρου και έξι αερόσακους και πωλείται κάτω από 10.000 δολάρια μέχρι το Yangwang U8 plug-in hybrid, ένα πολυτελές SUV 1.200 ίππων που μπορεί να επιπλέει στο νερό και να κάνει μια “στροφή δεξαμενής” 360 μοιρών επί τόπου.

Οι μειώσεις των τιμών αποτελούσαν άλλο ένα ενισχυτικό των πωλήσεων για την Tesla, έναν από τους πιο επιτυχημένους εφαρμοστές του τρόπου άμεσης πώλησης, μιας στρατηγικής που της επιτρέπει να υπαγορεύει την τελική τιμή ανάλογα με το κόστος παραγωγής και τη ζήτηση της αγοράς. Ωστόσο, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αποδείχθηκαν αποφασισμένες να συμμετάσχουν στον πόλεμο τιμών, ο οποίος ξεκίνησε από την Tesla τον Ιανουάριο του 2023 και επαναλήφθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους. Πολλοί από αυτούς βάθυναν μάλιστα τις μειώσεις των τιμών τους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μια πιθανή απάντηση στην προαναγγελθείσα αύξηση των τιμών της Tesla τη Δευτέρα.

Όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο, η ανάπτυξη στην αγορά EV της Κίνας επιβραδύνεται. Οι αποστολές οχημάτων νέας ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν κατά 25% σε 11 εκατομμύρια μονάδες φέτος, σύμφωνα με την PCA. Αν και εξακολουθούν να επεκτείνονται, αυτό είναι μειωμένο από 36% το 2023 και 96% το 2022.

Η Tesla αναγκάστηκε να περικόψει την παραγωγή από το εργοστάσιό της στη Σαγκάη, ανέφερε το Bloomberg στα τέλη του περασμένου μήνα. Οι αποστολές της Tesla από το εργοστάσιό της στη Σαγκάη, το οποίο κατασκευάζει EVs για την Κίνα καθώς και για εξαγωγή σε άλλα μέρη της Ασίας και της Ευρώπης, κατέγραψαν μείωση τους δύο πρώτους μήνες του 2024 σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, ενώ οι συνολικές πωλήσεις επιβατικών οχημάτων στην Κίνα αυξήθηκαν.

Η PCA δήλωσε την Τρίτη ότι η Tesla παρέδωσε εκτιμώμενα 89.064 οχήματα στην Κίνα τον Μάρτιο, σε σχέση με 60.365 τον Φεβρουάριο -που ήταν ο χαμηλότερος από τον Δεκέμβριο του 2022- και σε γενικές γραμμές σε αντιστοιχία με 88.869 τον Μάρτιο του 2023.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση την Τετάρτη, η ένωση ανέφερε ότι οι συνολικές πωλήσεις επιβατικών οχημάτων στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 7% τον Μάρτιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα σε 1,7 εκατομμύρια μονάδες. Εν τω μεταξύ, οι συνολικές λιανικές πωλήσεις plug-in υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 28% σε 698.000 μονάδες, με τη βοήθεια των ισχυρότερων επιδόσεων από εταιρείες όπως η BYD.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Tesla ανακοίνωσε ότι παρέδωσε 386.810 οχήματα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, χάνοντας τη μέση εκτίμηση του Bloomberg με το μεγαλύτερο περιθώριο που έχει υπάρξει ποτέ σε στοιχεία επτά ετών.

«Ήταν μια επική καταστροφή, όχι μόνο όσον αφορά τον αριθμό των παραδόσεων, αλλά και τη στρατηγική», δήλωσε ο αναλυτής της Wedbush Securities Inc. Dan Ives σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg την Τετάρτη στην Ασία. «Αυτή είναι ίσως μία από τις πιο δύσκολες περιόδους για τον Musk και την Tesla τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια».

