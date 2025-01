Γνωστά έγιναν τα ονόματα των συμμετεχόντων στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι υποψήφιοι παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι οι εξής:

Αλίρη Χριστίνα

Αντωνοπούλου Μαριζέτα

Αρμενάκη Κρυσταλλία

Αρναούτογλου Σάκης

Βακουφτσή Κερασίνα (Σούλα)

Βαρδακαστάνης Ιωάννης

Βερούλη Άννα

Βουρεξάκη Ταμπουρατζή Κατερίνα

Βρεττού Αγάθη-Ρόζα

Δαφέρμου Μαρία

Δημόπουλος Παναγιώτης

Ζαγοράκης Θοδωρής

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης

Θεοδώρου Μαρινίκη

Καλλιακμάνης Γεώργιος

Καρχιμάκης Λευτέρης

Κικίλιας Ηλίας

Κουνάκης Παναγιώτης

Κουράκης Γιάννης

Λαμπράκης Γρηγόρης

Μανιάτης Γιάννης

Μαρκογιαννάκη Όλγα

Παπανδρέου Νίκος

Πετράκης Σταύρος

Ρίζου Αικατερίνη

Σαμαρά Οικονόμου Μυρτώ

Σαχινίδης Φίλιππος

Σπυρόπουλος Ανδρέας

Στεφόπουλος Χρήστος

Τανιμανίδου Στεφανία

Τσιλιμίγκας Νικόλαος

Τσουκαλάς Κώστας

Τσούμας Γιώργος

Χρυσόγονος Κώστας

Ακολουθούν τα βιογραφικά των υποψηφίων.

Αλίρη Χριστίνα

Η Χριστίνα Αλίρη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από το Κιλκίς, και μεγάλωσε στη Βοιωτία. Σπούδασε στο Χημικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μικροβιολογία Υδάτων στην Ιατρική Πατρών. Ως φοιτήτρια, διετέλεσε υπεύθυνη της ΠΑΣΠ Χημικού και μέλος του γραφείου σχολής της ΠΑΣΠ ΣΘΕ. Το 2006 εκλέχθηκε νομαρχιακή σύμβουλος Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό που στήριξε το ΠΑΣΟΚ. Το 2010 ήταν υποψήφια Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Το 2023 εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Ωραιοκάστρου και σήμερα είναι Αντιδήμαρχος Διοικητικής Αναδιάρθρωσης, Οργάνωσης, Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης και Βιβλιοθήκης. Έχει εργαστεί, παλαιότερα, ως χημικός και σήμερα εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση με έδρα το Ωραιόκαστρο. Είναι παντρεμένη κι έχει μια κόρη.

Αντωνοπούλου Μαριζέτα

H Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, στο αντικείμενο «Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική στην Σύγχρονη Ελλάδα». Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Πτυχίο με διακρίσεις στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Tübingen της Γερμανίας με ειδίκευση τις Εμφύλιες Συγκρούσεις. Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στη Νεοελληνική Κοινωνία. Διδάκτορας Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, με ομόφωνο άριστα. Μεταδιδακτορική έρευνα για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας στην Νότια Ευρώπη. Η ερευνητική της δουλειά έχει παρουσιασθεί σε άρθρα και συνέδρια με κριτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα εργάστηκε σε πολυεθνικές εταιρείες ως σύμβουλος μάρκετινγκ και υπεύθυνη ποιότητας από το 2012 έως και το 2022. Το διάστημα 2018–2019 απασχολήθηκε ως επιστημονικό προσωπικό της Υπουργού Εργασίας. Συν-συντονίστρια της Ομάδας «Future of Work» του Friedrich Ebert Stiftung στην Ελλάδα. Μέλος της ευρύτερης Αριστεράς από την εφηβική της ηλικία, με σταθερή και διαρκή παρουσία σε τοπικό και εργασιακό επίπεδο. Αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής της Ανανεωτικής Αριστεράς. Μητέρα δύο μικρών κοριτσιών.

Αρμενάκη Κρυσταλλία

Η Κρυσταλλία Αρμενάκη γεννήθηκε στο Διδυμότειχο Έβρου και μεγάλωσε στην Κυανή του Δήμου Διδυμοτείχου. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ, είναι τελειόφοιτη του Π.Μ.Σ. Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην «Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία» του τμήματος Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Υπηρέτησε ως πληρεξούσια, κατ’ αποκοπήν, Δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την έδρα της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, το διάστημα 2014–2016 ως αναπληρωματική και το διάστημα 2016–2018 ως τακτική. Αποτέλεσε τακτική καθηγήτρια Δικονομικού Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου (2008–2012, 2016–2017). Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Διετέλεσε τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών Ελλάδας (ELSA) – Παραρτήματος ELSA Komotini και υπεύθυνη αρμοδιότητας VP STEP / Πρόγραμμα ανταλλαγής Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ελλάδας – λοιπών χωρών Ε.Ε., 2004 – 2008. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης από 02/2011 έως 02/2014. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης από 31–05–2010 έως 01–11–2012 και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Φορέα Αλεξανδρούπολης από 23–09–2014 έως 21–12–2015. Στα φοιτητικά της χρόνια ήταν στέλεχος της ΠΑΣΠ Νομικής Κομοτηνής και μετέπειτα εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε εκπρόσωπος της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Νεολαία (ECOSY) κατά τα έτη 2010 – 2013. Από τον Μάρτιο του 2018 είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και από το 2022 Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Αρναούτογλου Σάκης

Ο Σάκης Αρναούτογλου είναι δημοσιογράφος, υπεύθυνος για την επιμέλεια και παρουσίαση των Δελτίων Καιρού της ΕΡΤ. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε μετάφραση – διερμηνεία (αγγλικά – γερμανικά στα πεδία οικονομικών επιστημών και τεχνολογίας) στο Ινστιτούτο Γλωσσών και Διερμηνέων (SDI) του Μονάχου Γερμανίας, όπου το 1998 εργάστηκε για έναν χρόνο στο Ελληνικό Προξενείο. Παρακολουθώντας μαθήματα Μετεωρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανέλαβε παράλληλα από το 2002 την επιμέλεια και παρουσίαση των δελτίων καιρού της ΕΡΤ3 και το 2016 την αρχισυνταξία των δελτίων καιρού ολόκληρης της ΕΡΤ. Εργάστηκε σε ιδιωτικά κανάλια, ιστοσελίδες, ραδιόφωνα και εφημερίδες. Το 2008 έλαβε ευχαριστήρια επιστολή από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την έγκυρη πρόβλεψη δυσμενών καιρικών συνθηκών στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στους ΧΧΙΧ Ολυμπιακούς Αγώνες – Πεκίνο 2008. Βραβεύτηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και Λέσβου, το 2006 και 2017 αντίστοιχα, για την πολύτιμη αρωγή του στην πρόληψη καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Το 2022 ανέλαβε αναπληρωτής γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και το 2024 εξελέγη πρώτος σε ψήφους, ως εντεταλμένος σύμβουλος Καθαριότητας και Κλιματικής Προστασίας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Βακουφτσή Κερασίνα (Σούλα)

Η Κερασίνα (Σούλα) Βακουφτσή γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1964 και έχει μεγαλώσει στο Βόλο. Έχει εργαστεί 25 έτη στον τραπεζικό τομέα και είναι Συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος ΕΤΒΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εκλέχθηκε στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και διατελεί Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, ενώ εκλέχτηκε Αναπληρώτρια Γραμματέας στη Ν.Ε Μαγνησίας. Επίσης, διατελεί Γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) και Πρόεδρος Τριτέκνων Νομού Μαγνησίας «Η ΑΡΓΩ». Έχει επίσης διατελέσει Δημοτική Σύμβουλος Βόλου, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής, μέλος του Δ.Σ. Οργανισμού Κέντρου Παιδιού Δήμου Βόλου, Αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Βόλου, Ταμίας του Δ.Σ. Υπαλλήλων ΕΤΒΑ και ιδρυτικό μέλος της Κοινότητας Νέων Βόλου. Είναι παντρεμένη και έχει τρεις κόρες.

Βαρδακαστάνης Ιωάννης

Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1957. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενεργός σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) εκπροσωπώντας την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – ΕΣΑμεΑ στην Ομάδα III (από το 2010). Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής (ECO), ένα από τα έξι εξειδικευμένα τμήματα της ΕΟΚΕ. Επίσης, είναι Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, που είναι η τριτοβάθμια οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αναπηρία (EDF), που είναι η πανευρωπαϊκή οργάνωση του αναπηρικού κινήματος. Επίσης υπήρξε Πρόεδρος μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024 της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την

Βερούλη Άννα

Η Άννα Βερούλη είναι Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και επίτιμο μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ). Στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό το 1982 και πρωταθλήτρια κόσμου το 1983. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας Ηρακλείου Αττικής (1990–2002), μέλος της Εθνικής Επιτροπής για θέματα σχολικού Αθλητισμού στην ΓΓΑ (1996–2009), μέλος του τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Εθνικής επιτροπής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑΘΗΝΑ 1997, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ολυμπιακού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) 2000–2004, Αντινομάρχης Αθηνών στην Υπερνομαρχία Αθηνών Πειραιώς με Υπερνομάρχη τη Φώφη Γεννηματά σε θέματα Οικονομικών και Αθλητισμού (2003–2007), Αντινομάρχης Οικονομικών και Πρόεδρος του Διευρυμένου Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών Πειραιώς στην Υπερνομαρχία Αθηνών (2007–2012). Είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1981 και υπήρξε υποψήφια Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2015.

Βουρεξάκη Ταμπουρατζή Κατερίνα

Η Κατερίνα Βουρεξάκη Ταμπουρατζή είναι φαρμακοποιός, απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και με καταγωγή από τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με έδρα τον Πειραιά. Διετέλεσε εκλέκτορας για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιά και μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΦ και πρόεδρος πλήθους επιστημονικών επιτροπών του Οργανισμού. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Ερευνών & Εφαρμογών Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, καθώς και της Ελληνικής Γραμματείας Ομοιοπαθητικής. Επιστημονικός συνεργάτης της Διεθνούς Ιατρικής Εταιρείας Προηγμένης Ομοιοπαθητικής με σημαντικό διδακτικό έργο σε τομείς υγείας και εισηγήτρια συνεδρίων και ημερίδων για την πολιτική του φαρμάκου σε Ελλάδα, Κύπρο & Ευρώπη. Μέλος του Δ.Σ. της Φαρμακευτικής Εταιρείας Ελλάδος και μέλος του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ήταν υποψήφια βουλευτής Δωδεκανήσου (2015) και Α ́ Πειραιά ( 2019,2023) με το ΠΑΣΟΚ. Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησίων Αθηνών -Πειραιώς, Αντιπρόεδρος των Δωδεκανησίων Αττικής τα τελευταία 15 χρόνια. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ελληνίδων γυναικών για την οικογένεια και τη νεότητα (παράρτημα Πειραιά), Μέλος UNESCO με διακρίσεις στον πολιτισμό.

Βρεττού Αγάθη-Ρόζα

Η Αγάθη-Ρόζα Βρεττού είναι γιατρός – καρδιολόγος, αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ. Υπηρετεί ως Επιμελήτρια Α ΕΣΥ στη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΠΓΝ «Αττικόν». Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Διδάκτωρ Ιατρικής. Έχει εξειδικευτεί στην Ηχωκαρδιογραφία και Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Emory των ΗΠΑ, με υποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Eίναι editorial Board Member στο BMC Cardiovascular Disorders. Υπήρξε Πρόεδρος της ένωσης καρδιαγγειακής απεικόνισης του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (2016–2018) και εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΓΝ «Αττικόν» ( 2017–2018). Φοίτησε στο διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive Master του London School of Economics στα οικονομικά της Υγείας ( 2019 -2021), λαμβάνοντας τον τίτλο του Master. Για το παραπάνω πρόγραμμα έλαβε μετά από επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποτροφία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Εκλέχτηκε γραμματέας της μαθητικής οργάνωσης της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ (1992–2001). Εκλέχτηκε γραμματέας του Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ το 2000 και Αντιπρόεδρος της Young European Socialists το διάστημα 2001–2003. Ήταν Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ το 2007 και μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Έχει καταγωγή από τη Λευκάδα, στην οποία μεγάλωσε, και είναι μητέρα ενός παιδιού.

Δαφέρμου Μαρία

Η Μαρία Δαφέρμου γεννήθηκε το 1983 και μεγάλωσε στα Χανιά. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνέχισε τις σπουδές της, αποκτώντας με άριστα το δεύτερο πτυχίο της από τη Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση την επίδραση του έμφυλου παράγοντα στη γλωσσική κατάκτηση. Παράλληλα, απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της με αντικείμενο τη γλωσσολογία και συγκεκριμένα το γραμματικό γένος και το κοινωνικό φύλο στην εκπαίδευση. Σήμερα είναι υποψήφια διδακτόρισσα και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αντικείμενο έρευνας τα έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση. Έχει ιδρύσει την Πρωτοβουλία Πολιτών για την προώθηση της έμφυλης ισότητας isotis.eu. Είναι Γραμματέας του Τομέα Ισότητας του ΠΑΣΟΚ από το 2022. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού.

Δημόπουλος Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα, με καταγωγή από το χωριό Σέρβος Γορτυνίας και τα Πετράλωνα Ζαχάρως-Φιγαλίας. Είναι βιολόγος, Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τους πιο αναγνωρίσιμους επιστήμονες στον χώρο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με περισσότερες από 8.300 αναφορές (h-index 44), περισσότερες από 160 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 230 συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει 21 βιβλία και διδακτικά εγχειρίδια σχετικά με την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος κι έχει συντονίσει περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά και 40 εθνικά ερευνητικά έργα και προγράμματα. Είχε τον Συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα (2013 – 2014). Ασχολείται με την πολιτική από τα μαθητικά του χρόνια. Ήταν μέλος της ΠΑΣΠ, μέλος του Γραφείου Πόλης Πάτρας (1982–1987) και έκτοτε είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας (1996–2000) και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (2013–2015). Είναι Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών (2020 – 2023), Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Πανεπιστημίου Πατρών (2020 – 2023), Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πατρών (2005–2006, 2008–2012, 2014–2016) και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (2004 – 2005).Είναι Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 και είναι μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α). Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Ζαγοράκης Θοδωρής

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης γεννήθηκε στη Λυδία Καβάλας και από πολύ μικρή ηλικία αφοσιώθηκε στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο. Έκανε λαμπρή καριέρα ως ποδοσφαιριστής και, ως αρχηγός, το 2004 οδήγησε την Εθνική Ελλάδος σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αγωνίστηκε σε πέντε συλλόγους στην αγγλική Premier League, την ιταλική Serie A και το ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Θοδωρής Ζαγοράκης κατέκτησε ένα Κύπελλο League Cup Αγγλίας και ένα Κύπελλο Ελλάδας, υπήρξε 120 φορές διεθνής με την Εθνικής Ελλάδας και MVP -ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής- του EURO 2004. Το 2007, μετά τη μακρά και διάσημη καριέρα του, έγινε πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θεωρεί υπέρτατη τιμή του να εκπροσωπεί την Ελλάδα από το 2014 μέχρι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης είναι Καθηγητής Οικονομικών με πλειάδα διεθνών δημοσιεύσεων σε θέματα διεθνών σχέσεων και οικονομικής ανάπτυξης. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών και είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομικών Πανεπιστημίων Νότιας Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξείνιων Χωρών (ASECU), Διευθυντής του Εργαστηρίου Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Δικτύου SDSN του ΟΗΕ για τη Μαύρη Θάλασσα. Συμμετείχε ως Ειδικός Σύμβουλος στη σύνταξη γνωμών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Είναι Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Προοπτικής και διατηρεί συνεχή και άμεση επαφή με την πραγματική οικονομία, τώρα ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας επίπλων γραφείου ΔΡΟΜΕΑΣ.

Θεοδώρου Μαρινίκη

Η Μαρινίκη Θεοδώρου γεννήθηκε στην Πάτρα το 1985 και κατάγεται από τον Πύργο Ηλείας. Είναι δικηγόρος από το 2016 σε θέματα κυρίως εμπορικού και φορολογικού δικαίου με διεθνές πελατολόγιο εντός και εκτός Ευρώπης. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καταρτίστηκε και εξειδικεύτηκε σε θέματα φορολογικού δικαίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε την ακαδημαϊκή της πορεία λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Διακυβέρνησης (Governance) από την Διεθνή Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (ELGS) στην Αθήνα. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια με θέματα οικονομίας, διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, βιώσιμης ανάπτυξης και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ημερίδες με θέματα διαμόρφωσης πολιτικών, νομικών ζητημάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

Καλλιακμάνης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Καλλιακμάνης γεννήθηκε το 1968 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Είναι πατέρας τριών παιδιών. Υπηρετεί ως αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας από το 1995 και μέχρι σήμερα είναι αξιωματικός στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το 2005 προήχθη στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και το 2009 προήχθη στον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, μετά την εισαγωγή του στο τμήμα επιμόρφωσης μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, με προαγωγικές εξετάσεις 2ος στα 180 άτομα. Έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Από πολύ νωρίς άρχισε και η ενασχόληση του με τα κοινά. Σήμερα είναι Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Αντιπρόεδρος Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΠΟΑΣΥ. Ως εκλεγμένος στο Δ.Σ της ΠΟΑΣΥ, ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση, με αποτέλεσμα την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των Αστυνομικών τόσο της περιφέρειάς του, όσο και γενικότερα όλων των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, προώθησε δράσεις που ενίσχυσαν το κύρος της ΕΛ.ΑΣ. και συνέβαλαν τα μέγιστα στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στον πολίτη. Το 2003 βραβεύτηκε για το έργο του ως αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στους τομείς της εμπορίας ανθρώπων και της παράτυπης μετανάστευσης από τον τότε Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Thomas Miller. Έχει αναπτύξει πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση. Συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Tο ημερολόγιο για το 2024 που δημιούργησε σε συνεργασία με την Γυναικεία Οργάνωση της Οικογένειας AHEPA «DAUGHTERS OF PENELOPE» πραγματεύεται αυτό το μείζον θέμα.

Καρχιμάκης Λευτέρης

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης είναι νομικός και πολιτικός επιστήμονας. Εργάζεται στη Χάγη της Ολλανδίας. Διδάσκει Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διαχείριση Κρίσεων ως Λέκτορας και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Leiden όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις πολιτικές επιστήμες. Επιπλέον έχει εκλεγεί εκπρόσωπος των Λεκτόρων στο Δ.Σ. της σχολής. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως νομικός στην Ελλάδα στον ιδιωτικό τομέα και ως νομικός και πολιτικός ερευνητής στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Γεννήθηκε το 1995 στην Αθήνα με καταγωγή από τη Σητεία της Κρήτης και τα Δολιανά Αρκαδίας.

Κικίλιας Ηλίας

Ο Ηλίας Κικίλιας, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό δίπλωμα στις οικονομικές επιστήμες, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Παράλληλα, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή στο Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Είναι Γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Από τον Δεκέμβριο 2009 έως τον Απρίλιο 2013, άσκησε τα καθήκοντα του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Στο παρελθόν διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CEDEFOP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιτροπών υψηλού επιπέδου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Απασχόλησης, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Κοινωνική Διάσταση και την Απασχόληση στη Κοινωνία της Πληροφορίας, η Επιτροπή για την Ανάλυση, την Έρευνα και τη Συνεργασία για την Απασχόληση και την Αγορά Εργασίας, η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε ομάδες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με έργο την εκπόνηση εκθέσεων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, έχει συνεργαστεί με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το University of Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει συντονίσει ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κουνάκης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Κουνάκης γεννήθηκε στη Ρόδο το 1979. Σπούδασε στο Μαθηματικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στο Management από το Πανεπιστήμιο του Sheffield. Από το 1998 ασχολείται με την χρυσοχοΐα και την ωρολογοποιία στην οικογενειακή επιχείρηση. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παλιάς Πόλης Ρόδου και σύμβουλος στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, με εξειδικευμένη γνώση στα προβλήματα των εμπορικών, ξενοδοχειακών και μεταποιητικών επιχειρήσεων της Δωδεκανήσου. Το 2014 εκλέχθηκε περιφερειακός σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και ανέλαβε καθήκοντα ως εντεταλμένος σύμβουλος Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έως το 2017. Διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας βόλεϊ Ροδίων Άθλησης (2014 – 2016), καθώς και μέλος στο Δ.Σ. της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ και Εκπρόσωπος στον ΕΣΑΚΕ (2014 – 2019). Το 2019 επανεκλέχθηκε περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι αντιπρόεδρος της ΑΜΚΕ ΠΑΜΕΑ με σκοπό την διασύνδεση της ανακύκλωσης με την προσβασιμότητα. Από το 2020 είναι Καθηγητής Τεχνικών Εξυπηρέτησης στα ΙΕΚ ΑΝΚΟ. Το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής στον Νομό Δωδεκανήσου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Κουράκης Γιάννης

Ο Γιάννης Κουράκης, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, με πλούσια πολιτική, συνδικαλιστική και αυτοδιοικητική δράση, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και ενεργό μέλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας της ΕτΠ (PES Group). Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. Του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (I.T.A.) και Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης (ΕΝ.ΔΗ.Κ.). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης (2011–2014, 2019–2024), Πρέσβης του Συμφώνου Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. (2007–2014) και του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κρήτης (2012–2015), Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. (2011–2014), μέλος του Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (2003–2011), καθώς και Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Ηρακλείου (2003–2011). Υπηρέτησε ως Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης (2003–2006, 2007–2010, 2011–2014), Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος σε θέματα Αθλητισμού (2001–2002) και Βουλευτής Ηρακλείου (1993–1996, 1996–2000, 2000–2003). Την περίοδο 1987–1994 ήταν Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και τα έτη 1992–1993 μέλος Διοίκησης της ΓΣΕΕ. Εργάστηκε στη ΔΕΗ- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Λαμπράκης Γρηγόρης

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Είναι γιος του αείμνηστου Βουλευτή Πειραιά, Βαλκανιονίκη και Αγωνιστή της Δημοκρατίας και της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει αποπερατώσει επιτυχώς μεταπτυχιακές σπουδές ΜΒΑ στο London Metropolitan University. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Προγραμματιστής Πληροφοριακών Συστημάτων στη ΔΕΗ. Έχει έντονη αγωνιστική παρουσία στα Κινήματα Ειρήνης από τα μαθητικά του χρόνια. Υπήρξε μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, καθώς και της Επιτροπής του Υπουργείου Αθλητισμού για την Ολυμπιακή Εκεχειρία. Ήταν Υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 2007 στην Β ́ Αθηνών, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Π.Ο.Α.Ε.Α.), καθώς και της Βαλκανικής – Μεσογειακής Ένωσης Φιλίας (Β-Μ.Ε.Φ.). Από το έτος 2010 είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ.

Μανιάτης Γιάννης

Ο Γιάννης Μανιάτης γεννήθηκε στο Άργος. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου και διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», καθώς και το εργαστήριο «Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής». Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και Διδάκτωρ Μηχανικός. Επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Βόννης. Έχει διδάξει ως καθηγητής για 15 χρόνια και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει Υπουργός και Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2009–2015), βουλευτής Αργολίδος (2004–2019) και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (1998–2001). Διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Ενέρ- γειας και του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014). Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο με πάνω από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Έχει συγγράψει τα βιβλία: α) Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών γης – κτηματολογίου (Εκδ. Ζήση, 1993), β) Η πρόκληση της πράσινης ανάπτυξης (Εκδ. Α..Α Λιβάνη, 2009), γ) Ενέργεια και ορυκτός πλούτος – Εθνικοί πυλώνες ανάπτυξης (Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2012), δ) Μεταρρυθμίσεις και προοδευτικός πατριωτισμός (Εκδ. Παπαζήση, 2016), ε) Πράσινη ανάπτυξη -Η απάντηση στην περιβαλλοντική κρίση (Εκδ. διαΝΕΟσις, 2020), ε) Η ενεργειακή κρίση και η ελληνική οικονομία (επιμ., Εκδ. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2022).

Μαρκογιαννάκη Όλγα

Η Όλγα Μαρκογιαννάκη έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κοζάνη, ενώ έλκει την καταγωγή της και από την Κρήτη. Είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Είναι συν-ιδρύτρια νεοφυούς επιχείρησης, που έχει αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς κτηρίων και υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές, καθώς και τεχνοβλαστού (spin-off) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από τα φοιτητικά της χρόνια ήταν στέλεχος της ΠΑΣΠ και της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Από το 2022 είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι εκλεγμένη Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών.

Παπανδρέου Νίκος

Ο Νίκος Παπανδρέου γεννήθηκε το 1956. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Yale και του απονεμήθηκε Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton. Το θέμα ήταν ο ιδανικός τρόπος ελέγχου τιμών. Έχει διδάξει Οικονομικά στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Woodrow Wilson του Πανεπιστημίου του Princeton και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα με ειδίκευση στην αναπτυξιακή πολιτική και στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών. Αρθρογραφεί τακτικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει συγγράψει δέκα βιβλία και ένα κινηματογραφικό έργο. Είναι μέλος του Brookings Global Leadership Council και ιδρυτικό μέλος στη Διεθνή Ομάδα Εργασίας, με σκοπό την προστασία των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής. Είναι Γραμματέας του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου. Ανέλαβε ως Ευρωβουλευτής τον Μάιο του 2023. Είναι μέλος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι Αντιπρόεδρος στην υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Αλιείας και την Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ε.Ε. και την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Είναι τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος στην Αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ε.Ε. – Λατινικής Αμερικής, μέλος στην Αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης Αφρικής Καραϊβικής Ειρηνικού – Ε.Ε. και αναπληρωματικό μέλος στην Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur). Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Πετράκης Σταύρος

Ο Σταύρος Πετράκης είναι δάσκαλος στη Χαλκίδα. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες της αγωγής. Είναι Αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Γραμματέας του Πανελλαδικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, της παράταξης του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και Αναπληρωτής Γραμματέας του τομέα συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Στα φοιτητικά του χρόνια, στο Ηράκλειο Κρήτης, εντάχθηκε στην ΠΑΣΠ. Στη συνέχεια μέσα από τις τάξεις της ΠΑΣΚ, στην Εύβοια, διατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών και σε πανελλαδικό επίπεδο Γενικός Σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ. Έχει διατελέσει, επίσης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης και πολλών ΝΠΔΔ του Δήμου Χαλκιδέων.

Ρίζου Αικατερίνη

Η Αικατερίνη Ρίζου, γεννημένη στην Άρτα το 1972, είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας από το 1994. Ασκεί έκτοτε μάχιμη δικηγορία στην Άρτα με ενασχόληση σε θέματα εμπορικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου και δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, θέματα εμπράγματου δικαίου και κτηματογράφησης, με παραστάσεις στα ελληνικά δικαστήρια. Είναι νομικός σύμβουλος σε ασφαλιστικούς φορείς, Οργανισμούς, Δήμους και τραπεζικά ιδρύματα. Επίσημη μεταφράστρια Αγγλικής Γλώσσας. Με ενεργή συμμετοχή σε συλλόγους και κινήσεις πολιτών τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος το 2010 με τον συνδυασμό του Ευάγγελου Αργύρη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ». Υποψήφια βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΠΕ Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου στις εθνικές εκλογές της 21ης-5–2023 και 25ης-6–2023. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο αγοριών.

Σαμαρά Οικονόμου Μυρτώ

Η Μυρτώ Σαμαρά Οικονόμου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έλαβε το διδακτορικό της από την Ιατρική Σχολή του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου με ιδιαίτερο αντικείμενο την Ψυχοφαρμακολογία στη θεραπεία της Σχιζοφρένειας. Έχει εκπαιδευτεί στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία στη Βορειοελλα- δική Ψυχαναλυτική Εταιρεία. Κατάγεται από τη Δράμα και την Αλιστράτη Σερρών. Έχει δύο κόρες.

Σαχινίδης Φίλιππος

Ο Φίλιππος Σαχινίδης γεννήθηκε στον Καναδά και μεγάλωσε στη Λάρισα. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έκανε μεταπτυχιακό στο Queens College, CUNY και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Manchester. Δίδαξε οικονομικά στο Manchester School of Management. Το διάστημα από το 1996 ως το 2007, εργάστηκε στο ΙΟΒΕ, στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Εξελέγη Βουλευτής Λάρισας με το ΠΑΣΟΚ τα έτη 2007–2014. Το διάστημα 2009–2012 ανέλαβε Υφυπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου και Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου. Ορίστηκε ως Γραμματέας Τομέα Οικονομικών επί προεδρίας Φώφης Γεννηματά. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο.

Σπυρόπουλος Ανδρέας

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας της Κ.Π.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ – Κινήματος Αλλαγής γεννήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας το 1986 και είναι παντρεμένος με τη Σοφία Μπερετάνου, δημοσιογράφο, με την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Παραγωγής της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου. Το 2014 με έναν παιδικό του φίλο ίδρυσαν την τεχνική εταιρεία «Ηuman Networks», ένα πρωτοπόρο δίκτυο μηχανικών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του δραστηριοποιήθηκε στην ΠΑΣΠ στην οποία διετέλεσε δύο χρόνια γραμματέας και τρία χρόνια εκπρόσωπος στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Τον Μάρτιο του 2013, εκλέχθηκε δεύτερος στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑ.ΣΟ.Κ όπως και το 2015. Στη συνέχεια εκλέχθηκε πρώτος ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος και έπειτα ορίστηκε υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Το 2022 στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και στην πρώτη συνεδρίαση

Στεφόπουλος Χρήστος

Ο Χρήστος Στεφόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Κατερίνη. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικεύτηκε στην Καρδιολογία στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Μετεκπαιδεύτηκε στις νεότερες υπερηχογραφικές τεχνικές στο Ωνάσειο και στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου και έλαβε την αντίστοιχη πιστοποίηση. Από το 2019 ως το 2021, έλαβε μέρος σε ερευνητικό πρόγραμμα της Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ και συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καρδιολογίας των προπτυχιακών φοιτητών. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι reviewer επιστημονικών άρθρων. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Κατερίνη. Ως φοιτητής δραστηριοποιήθηκε στην ΠΑΣΠ και συμμετείχε για πολλά έτη ως εκπρόσωπος των φοιτητών στην Σύγκλητο. Ήταν μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής από το 2019 έως το 2022.

Τανιμανίδου Στεφανία

Η Στεφανία Τανιμανίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών του Α.Π.Θ. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο International Hellenic University στα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά. Είναι μητέρα δύο παιδιών 9 και 5 ετών. Γονείς της είναι ο Γεώργιος Τανιμανίδης, οδοντίατρος και πρόεδρος του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», και μητέρα της η Στεφανία Μηλούση, στέλεχος του ΟΤΕ. Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης την περίοδο 2008 – 2010, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 2010 έως το 2023, Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Εντεταλμένη Σύμβουλος Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αντιδήμαρχος Διαδημοτικής Συνεργασίας και Απόδημου Ελληνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ με βασικό στόχο την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού της Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διαχρονικού θεσμού του Συναπαντήματος Νεολαίας ποντιακών σωματείων στην «Παναγία Σουμελά».

Τσιλιμίγκας Νικόλαος

Ο Νικόλαος Τσιλιμίγκας γεννήθηκε στην Αγρελιά Τρικάλων. Μεγάλωσε στον Νομό Λαρίσης. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Έλαβε προπτυχιακή εκπαίδευση στις Πανεπιστημιακές Κλινικές της Βόννης του Münster και του Göttingen Γερμανίας. Είναι Διδάκτορας Πανεπιστημίου του Göttingen Γερμανίας και Privat Dozent για τη χειρουργική Καρδιάς-Αγγείων Θώρακος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, από το οποίο κατέχει την Ανώτατη Ακαδημαϊκή Διάκριση (Venia Legendi). Υπήρξε Visitor Surgeon στο Pacific Presbyterian Hospital San Francisco U.S.A., στο Transplantations Faculty of Cardiothoracic Surgery (Prof. N. Shumway) Standford University California U.S.A. και στο Hospital European Georges Pompidou by Prof. A. Carpentier Paris FRANCE. Διετέλεσε επί σειρά ετών Υποδιευθυντής του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου της Bremen Γερμανίας, Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Αμβούργου στο Τμήμα Χειρουργικής Καρδιάς Αγγείων Θώρακος και Διευθυντής του Τμήματος Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς του ιδίου Πανεπιστημίου. Επαναπατριζόμενος εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς – Θώρακος, Τακτικός Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς Αγγείων Θώρακος, την οποία και διηύθυνε για 15 χρόνια. Εξελέγη παμψηφεί Ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι επιστημονικός συνεργάτης σε ιδιωτικές κλινικές. Υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ (2012,2015,2023). Το 2014 εξελέγη ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης με την παράταξη «Θεσσαλών Συμπολιτεία» και αντίστοιχα το 2019 με την παράταξη «Η Θεσσαλία της Καρδιάς μας».

Τσουκαλάς Κώστας

Ο Κώστας Τσουκαλάς, γεννημένος το 1985, θεωρείται σήμερα από τους πιο αξιόπιστους κοινωνικούς επιστήμονες της χώρας μας, έχοντας καταγράψει μια εξαιρετικά δραστήρια και επιτυχημένη καριέρα ως δικηγόρος εργατολόγος από το 2010, χρονιά κατά την οποία ίδρυσε το προσωπικό του δικηγορικό γραφείο. Ειδικευμένος στο εργατικό, ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό και τραπεζικό δίκαιο, ο Κώστας Τσουκαλάς έχει υπερασπιστεί επιτυχώς εκατοντάδες περιπτώσεις δανειοληπτών και εργαζομένων, διαμορφώνοντας μέρος της επικρατούσας νομολογίας των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Στην επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνονται, η ακύρωση δικαστικά εκατοντάδων πλειστηριασμών και η επίτευξη σημαντικών διαγραφών οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία». Από τα φοιτητικά του χρόνια έχει εμπλακεί ενεργά στην κοινωνική και συνδικαλιστική δράση. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών κοριτσιών.

Τσούμας Γιώργος

Ο Γιώργος Τσούμας γεννήθηκε το 1992 στην Αθήνα. Άφησε τη Ναύπακτο στα 18 του χρόνια για να σπουδάσει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απ' όπου αποφοίτησε το 2016 ως Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Σχολή Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στο τομέα «Πολεοδομία-Χωροταξία» απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα. Έχει υπάρξει υπότροφος του ΙΚΥ και του Ιδρύματος Ανδρέα Τσάρα. Από το 2017 έως το 2019 εργάστηκε στον Δήμο Αθηναίων ως ειδικός σύμβουλος Αστικής Ανάπτυξης ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της εστίασης και του τουρισμού. Είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από το 2018 και εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από το 2022. Από το Δεκέμβριο του 2020 έως σήμερα είναι Συντονιστής του Δικτύου Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2023 είναι Συντονιστής του Δικτύου Ειρήνης και Δημοκρατίας της Διεθνούς Ένωσης Σοσιαλιστικών Νεολαιών. Τo 2019 συμμετείχε στο International Visitor Leadership Program for young European Leaders του US Department of State.

Χρυσόγονος Κώστας

Ο Κώστας Χρυσόγονος γεννήθηκε το 1961 στις Σέρρες και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Πήρε το πτυχίο Νομικής Α.Π.Θ. το 1983 και το 1987 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Αννόβερου. Το 2003 εκλέχθηκε ομόφωνα καθηγητής στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο το Συνταγματικό Δίκαιο. Έχει διδάξει ακόμη στην Εθνική Σχολή Δικαστών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Ρέγκενσμπουργκ και Αννόβερου. Είναι συγγραφέας περίπου είκοσι βιβλίων και άνω των εκατό επιστημονικών μελετών στην ελληνική, την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα. Επίσης, αρθρογραφεί συχνά στον ημερήσιο Τύπο και ασκεί ενεργό δικηγορία. Πολιτεύθηκε για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές του 2014 και εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Μάρτιο του 2015 προειδοποίησε με γραπτή επιστολή τον Αλέξη Τσίπρα για τις καταστροφικές επιπτώσεις της πολιτικής Βαρουφάκη, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, αμέσως μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, ήρθε σε ανοικτή ρήξη με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια αποχώρησε από αυτόν, παραμένοντας ανεξάρτητος. Ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα ως το 2019 στο Ευρωκοινοβούλιο με εκατοντάδες ομιλίες, ερωτήσεις, εισηγήσεις υπέρ των εθνικών μας θέσεων και συμφερόντων. Προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του στις αρχές του 2022 και εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου. Στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας στην τιμητική (μη εκλόγιμη) πέμπτη θέση.

