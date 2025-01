Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τη Δευτέρα 8 Απριλίου, θα μεταβεί στην Τήλο και τη Ρόδο.

Το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου και το Δημαρχείο του νησιού. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεναγηθεί στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου.

Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρόδο, όπου θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Στις 20:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis».

