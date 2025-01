Μητσοτάκης-Τήλος: Πρωτοπόρο νησί και στο σκέλος της «πράσινης» ενέργειας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε την Τήλο την Δευτέρα (8/4), το πρώτο νησί στον κόσμο που, μέσω του πιλοτικού προγράμματος Just Go Zero Tilos, έχει εξαλείψει την ταφή απορριμμάτων και έχει αποκτήσει την πιστοποίηση Zero Waste Cities, γεγονός που το καθιστά πρότυπο στη διαχείριση αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.