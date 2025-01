Μητσοτάκης-Ρόδος: Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το βράδυ της Δευτέρας (8/4) σε συζήτηση με τον Luis Araujo, Πρόεδρο του οργανισμού European Travel Commission που προωθεί την Ευρώπη ως τουριστικό προορισμό, στο πλαίσιο του φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis», που φιλοξενήθηκε στη Ρόδο.