Κεφαλογιάννη: Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος και δράσεις αειφορίας στην ατζέντα τουρισμού

Η Υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε τη Ρόδο στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ: “Ευρωπαϊκός Τουρισμός, Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση-EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis”.