Αλεξοπούλου: Τις επόμενες ημέρες φέρνουμε τον νέο ΚΟΚ

Η καινοτομία και η χρήση έξυπνων λύσεων και συνεργασιών μπορούν να κάνουν την αστική κινητικότητα στις μεγάλες πόλεις πολύ πιο εύκολη και ευχάριστη. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης με θέμα “Shaping the Future of Cities | Innovation and Collaboration in Transforming Urban Mobility”. H συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς 10- 13 Απριλίου, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.