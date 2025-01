Τις θεσμικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε βιώσιμους προορισμούς καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, παρουσίασε η Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Τουρισμού, στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε, είναι οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών – μία προσπάθεια που στηρίζεται με 11 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού και το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, σημείωσε η υπουργός. «Στόχος μας, για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών, είναι να ενδυναμώσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και τη διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο, να πετύχουμε συνεργασίες ανάμεσα στην κεντρική πολιτική σκηνή, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, να έχουμε μετρήσεις και στοιχεία που θα μας βοηθήσουν για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα» τόνισε η κα Ράπτη.

«Ο πρώτος στόχος βιωσιμότητας για εμάς είναι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς» ανέφερε ο Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι οι περιορισμοί στη δόμηση σε κορεσμένα νησιά και κορεσμένες περιοχές και οι περιορισμοί στις παραλίες. «Η κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας είναι εξίσου κρίσιμη και σημαντική» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ο τουρισμός χωρίς την συνοχή δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Όπως είπε ο γενικός, το 2030 ήταν έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό με 20,7 δις έσοδα και 33 εκ. επισκέπτες. «Φτάσαμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και η ευθύνη μας τώρα είναι να κρατηθούμε ψηλά στον διεθνή ανταγωνισμό» κατέληξε.

«Ο υπερτουρισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον βιώσιμο τουρισμό» ανέφερε ο Άγγελος Μπένος, Partner, PwC, αναδεικνύοντας την απουσία αντικειμενικών δεικτών για την μέτρηση του αριθμού των τουριστών που μπορούν να αντέξουν τα ελληνικά νησιά. «Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα» τόνισε, επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση στις υποδομές εισόδου, ενέργειας, υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης των δημοφιλών τουριστικών προορισμών όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. «Χωρίς δεδομένα δεν μπορείς να εκτιμήσεις το πρόβλημα κι επομένως να προτείνεις, πόσο να υλοποιήσεις λύσεις» κατέληξε ο κος Μπένος, υπογραμμίζοντας πως για να γίνει αυτό εφικτό απαιτείται χρόνος και χρηματοδότηση.

Στην έμφαση που πρέπει να δοθεί στον τομέα των υποδομών για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού αναφέρθηκε και ο Θάνος Βλαχόπουλος, General Manager, Head of Large Corporate & Wholesale Products, Piraeus Bank, Greece. «Έχουμε ξεπεράσει την περίοδο που χρηματοδοτούσαμε μία επένδυση που έκανε ζημιά στο περιβάλλον. Πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα χρηματοδοτώντας επενδύσεις που έχουν θετικό αποτύπωμα» υπογράμμισε, σημειώνοντας πως η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί με 700 εκ. ευρώ τα δάνεια που δίνουν κίνητρα στις εταιρίες να δεσμευτούν για μία βιώσιμη μετάβαση. Το επόμενο διάστημα, πρόσθεσε ο κος Βλαχόπουλος, «οι τράπεζες θα παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο για την μετάβαση για την μετάβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε μία βιώσιμη ανάπτυξη», όχι μόνο μέσω της χρηματοδότησης αλλά και της συμβουλευτικής.

«Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση για την βιωσιμότητα έχει πάει από το ατομικό επίπεδο στην συλλογική ευθύνη» ανέφερε με την σειρά της η Μαρία Φουντά, Marketing Manager, Google, Greece, επισημαίνοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία στον τομέα. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε σε «πράσινες διαδρομές» της Google όπως η εφαρμογή Maps και η εφαρμογή για την επιλογή πτήσης με το μικρότερο CO2 αποτύπωμα, με τις οποίες έχει υπολογιστεί ότι βγαίνουν από τους δρόμους μισό εκατομμύριο ρυπογόνα οχήματα κάθε χρόνο. «Μέσα από μικρές δράσεις μπορούμε να έχουμε μεγάλο αντίκτυπο» συμπλήρωσε η κα Φούντα, τονίζοντας πως τα εργαλεία της Google δίνεται η δυνατότητα σε εκατομμύρια επισκέπτες να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές. Μία τέτοια πρωτοβουλία, όπως εξήγησε, είναι και η συνεργασία της Google με τον ΕΟΤ για την εκπαίδευση – μέχρι σήμερα 6.000 ξενοδόχων – σε τρόπους με τους οποίους μπορούν να κάνουν την μετάβαση προς την βιωσιμότητα.

Η ενσωμάτωση των αξιών του πολιτισμού για την προώθηση της βιωσιμότητας, αναδείχθηκε στο πάνελ με τίτλο CULTURE AND BUSINESS IN DIALOGUE - SYNERGIES WITH IMPACT. «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κοντά μας ανθρώπους με όραμα που δεν φοβούνται να μοιραστούν μαζί μας το ρίσκο» ανέφερε η Κατερίνα Ευαγγελάτου, Καλλιτεχνική Δ/ντρια, Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, σημειώνοντας την έμφαση της διοίκησης του Φεστιβάλ σε συνέργειες με προσανατολισμό κοινωνικής προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην πλατφόρμα «Greek Agora Performance» η οποία περιλαμβάνει ευέλικτες παραγωγές, έτοιμες να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, μία πρωτοβουλία η οποία βρήκε πολύ σημαντική στήριξη, με στόχο την εξαγωγή των ελληνικών παραστάσεων στο εξωτερικό.

«Οραματιζόμαστε έναν τουρισμό που δεν θα είναι απλά ένα πολιτιστικό προϊόν αλλά έναν τουρισμό που θα είναι μια βαθιά πολιτιστική εμπειρία» ανέφερε από τη πλευρά της η Ιωάννα Δρέττα, CEO REDS, CEO Marketing Greece, η οποία και παρουσίασε δύο ενδεικτικές δράσεις – μία στην Παλλήνη και μία στην Κρήτη - μέσω των οποίων η REDS αναπτύσσει ακίνητα ως μικρούς πολιτιστικούς προορισμούς. Παραδόξως, όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι εκτός δεκάδας στον πολιτιστικό τουρισμό. «Η συμπόρευση πολιτισμού και τουρισμού θα φέρει την χώρα σε ένα πλεονέκτημα, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη» κατέληξε.

