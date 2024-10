Περισσότεροι από 100 νέοι -από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο – που ασχολούνται με τη γαλάζια οικονομία, το περιβάλλον, και την καινοτομία, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο 7ο “Our Ocean Youth Leadership Summit”, που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024.

Θα προηγηθεί την Κυριακή (14/4) εκστρατεία καθαρισμού παραλίας από τους νεαρούς συνέδρους. Σημειώνεται πως οι παραπάνω πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται στo πλαίσιo του 9ου “Our OceanConference” (OOC), που φιλοξενείται από την Ελλάδα (16-17/4), επίσης στο ΚΠΙΣΝ.

Τις εργασίες των συνέδρων θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Συντονίστρια του Our Ocean Conference, Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η Υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια για θέματα ωκεανών, κυρία Jennifer R. Littlejohn, η Πρόεδρος της Helmepa και Intermepa, κυρία Σεμίραμις Παλιού, o Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, κ. Γιώργος Προκοπίου και ο Επικεφαλής Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Sustainable Ocean Alliance, κ. Brandon Levy.

Στόχος του “OOC- Youth Leadership Summit” είναι να δώσει βήμα στους νέους, με σκοπό να συμβάλλουν, ουσιαστικά και δημιουργικά, στο δημόσιο διάλογο για την προστασία των ωκεανών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, την πολιτική, τον ιδιωτικό τομέα και την Κοινωνία των Πολιτών θα πλαισιώσουν τις συζητήσεις και τις πρωτοβουλίες τους.

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης, στο πλαίσιο της μετάβασης του πλανήτη σε μια έξυπνη, βιώσιμη και συμπεριληπτική, γαλάζια οικονομία, η 7η Διάσκεψη “Our Ocean Youth Leadership” υπογραμμίζει την ανάγκη για διεπιστημονικότητα και σύγχρονες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, τονίζει τη σημασία των προγραμμάτων αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε τομείς εκπαίδευσης, που αφορούν στη θάλασσα.

Το “Our Ocean Youth Leadership” στηρίζεται από το Διεθνή Οργανισμό Sustainable Ocean Alliance, την HELMEPA (Blue Horizons partnership with the Yacht Club of Greece), τον Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, κ. Γιώργο Προκοπίου και από “The Sasakawa Peace Foundation”, ενώ βρίσκεται υπό την επιμέλεια της Δρος Αυγερινοπούλου. Στην υλοποίηση του προγράμματος συνέβαλε σημαντικά η Ελληνική Εθελοντική Ομάδα Νέων του 7ου YLS.

Το πρόγραμμα του “Our Ocean Youth Leadership Summit”, θα το βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Νίκο Θέραπο (κιν. 6975745176) και την κυρία Ναταλία Βραδή (κιν. 6986639904).

