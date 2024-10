Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο κ. Χατζηδάκης θα συμμετάσχει σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου σε συνάντηση της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις (Coalition of Finance Ministers for Climate Action), της οποίας η Ελλάδα είναι τακτικό μέλος. Στόχος της Συμμαχίας είναι η προώθηση ισχυρών συλλογικών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της.

Την Πέμπτη 18 Απριλίου, ο κ. Χατζηδάκης θα συμμετάσχει σε Υπουργική Σύνοδο του Συμφώνου του Παρισιού για τους Ανθρώπους και το Κλίμα (Paris Pact for People and the Planet - 4P) που ως στόχο έχει την ανάληψη δράσεων για την προώθηση της δίκαιης πράσινης μετάβασης, καθώς επίσης και σε Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force FATF), που ως στόχο έχει τη διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγική συνάντηση της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee - IMFC), όπου θα αναλυθούν η πορεία και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς επίσης και το Δείπνο Εργασίας των Υπουργών.

Την Παρασκευή 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ολομέλεια της ως άνω Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής, ενώ εν συνεχεία θα παρατεθεί γεύμα προς τιμήν του Έλληνα Υπουργού στην Πρεσβεία της χώρας μας στην Ουάσιγκτον.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Kristalina Georgieva και άλλους αξιωματούχους του Ταμείου, καθώς επίσης και με υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων. Επιπλέον, ο Έλληνας Υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στα Αμερικανικά Δίκτυα CNBC και Bloomberg.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, Γιώργος Χριστόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δημήτρης Τσάκωνας.

