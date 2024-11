Από τον πρώτο γύρο κρίθηκε τελικά η εκλογή νέου αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο να επικρατεί με ποσοστό 49,41% και τον Παύλο Πολάκη να αναγνωρίζει την ήττα του και να δηλώνει: "Έχουμε πρόεδρο".

Η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στις 70.152, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξελέγη από την πρώτη Κυριακή, αν και δεν έπιασε το τυπικά απαιτούμενο 50,01%. Το τελικό αποτέλεσμα τον έφερε, όμως, στο 49,41% και ο Παύλος Πολάκης αποφάσισε να μην επιμείνει σε δεύτερο γύρο.

Όντας δεύτερος με ποσοστό 43,51% ο Παύλος Πολάκης έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Σωκράτη Φάμελλο για τη νίκη του και τον αναγνώρισε ως τον νέο αρχηγό του κόμματος. Άλλωστε, η μεταξύ τους διαφορά σε ψήφους άγγιζε τις 5.000 και δεν φαινόταν να υπάρχει περιθώριο ανατροπής.

Ο Νίκος Φαραντούρης συγκέντρωσε ποοσοστό 5,09% και ο Απόστολος Γκλέτσος 1,99%.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 20.00 έπειτα από παράταση μίας ώρας, με 70.152 μέλη να ψηφίζουν. Προφανώς το νούμερο αυτό είναι πολύ μικρότερο από τις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έπειτα από ουσιαστικά δύο διασπάσεις (Νέα Αριστερά και κόμμα Κασσελάκη) στην Κουμουνδούρου εμφανίζονται ικανοποιημένοι.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι στην ψηφοφορία υπήρξαν και 11.000 εγγραφές νέων μελών.

Who is who

Στο βιογραφικό του ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:



Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1966, αλλά μεγάλωσα και ζω στη Θεσσαλονίκη από το 1970. Ήμουν παντρεμένος με την Πόπη Καραγιαννίδου (απεβίωσε το 2018), Αρχιτέκτονα, και έχω ένα γιο τον Πέτρο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΠΘ που κάνει μεταπτυχιακές σπουδές αεροδιαστημικής με υποτροφία στο Georgia Tech, Atlanta, USA.



Επάγγελμα – Σπουδές

Είμαι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό. Σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (MSc).



Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα (2015 – σήμερα)



Τον Ιανουάριο 2015 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγη τον Σεπτέμβριο 2015, τον Ιούλιο 2019 και τον Ιούνιο 2023.



Τον Οκτώβριο 2015 ορίστηκα Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ.



Τον Απρίλιο 2016 ορίστηκα Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

Τον Νοέμβριο 2016 ορίστηκα Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι τις εκλογές του Ιουλίου 2019. Σε αυτήν την τριετία προχώρησα σε μεγάλες τομές στον τομέα του Περιβάλλοντος με κυριότερες:



- Δασική πολιτική και πρόληψη πυρκαγιών

- Προστατευόμενες περιοχές και φορείς Natura 2000 - Πολιτική για το κλίμα, την ενέργεια και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

- Διαχείριση Υδατικών πόρων, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, Εθνικό Σχέδιο Λυμάτων

- Διαχείριση και υποδομές Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση, χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική οικονομία



Τον Αύγουστο 2019, ορίστηκα Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τον Ιούλιο 2023.



Τον Ιούλιο 2023 εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μέχρι 27.8.2024.



Υπήρξα μέλος της Διαρκούς Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής των Ελλήνων.



Διετέλεσα μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης την περίοδο 2019-2022 με δραστηριότητα στα θεματικά πεδία της βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής, κοινωνικών υποθέσεων, μετανάστευσης και προσφύγων.



Πολιτική/Αυτοδιοικητική Δραστηριότητα



Υποψήφιος Δήμαρχος Θέρμης 2014. Επικεφαλής της παράταξης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ.



Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμης από το 2006 έως το 2015. Διετέλεσα Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Επιτροπής Διαβούλευσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης.



Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 2014-2015.



Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Υποδομών της ΚΕΔΕ, 2010 – 2015.



Διετέλεσα Μέλος Δ.Σ. και Ε.Ε. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, 2011-2014.



Ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ.



Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το 2016.



Μέλος της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Β’ Θεσσαλονίκης 2012-2015.



Κοινωνική Δραστηριότητα



Μέλος του SOSTE TO NERO.



Μέλος του Συλλόγου Φίλων και Αλληλέγγυων της Ελεύθερης Αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ3.



Μέλος του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρμης.



Μέλος της Διαδημοτικής Επιτροπής για τη Χωματερή των Ταγαράδων.



Συνδικαλιστική Δραστηριότητα



Εκλεγμένος στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) από το 2003 έως το 2015.



Εκλεγμένος στη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ/ΤΚΜ) από το 1997 έως το 2015. Διετέλεσα: Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος, μέλος των Διοικήσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών.

Επιστημονική Δραστηριότητα



Μηχανική και έργα Περιβάλλοντος, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ανακύκλωση, Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.



Ήμουν Διευθυντής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ (2001-2013) και υπεύθυνος έργων περιβάλλοντος (1995-2001). Είχα αναλάβει τη διαχείριση σημαντικών διακρατικών καινοτόμων ευρωπαϊκών έργων και πρωτοβουλιών, καθώς και δράσεων Ανακύκλωσης με πολλές συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια.



Συμμετείχα και διοίκησα καινοτόμα έργα σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο για 20 χρόνια, σε ποικιλία πεδίων και αντικειμένων, που περιλάμβαναν από έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές έως διαμόρφωση ευρωπαϊκών οδηγιών και σχεδιασμό οικονομικών εργαλείων της ΕΕ στην περιβαλλοντική καινοτομία.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr