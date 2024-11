Ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει την εκδήλωση με θέμα: «Χωρίς πλαίσιο; Η Δύση, η ΕΕ και η Ελλάδα στον καθρέφτη των Αμερικανικών εκλογών»

Συζητούν:

Ινω Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, π. στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ

Kristin Fabbe, Chair in Comparative Politics and Business, European University Institute’s Florence School of Transnational Governance

Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, Sciences Po, Παρίσι

Ευάγγελος Βενιζέλος

Παρεμβαίνουν:

Ian Lesser, Distinguished Fellow and Advisor to the President, the German Marshall Fund of the U.S.

Χάρης Μυλωνάς, Αν. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο George Washington

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024, ώρα 18.00

King George Hotel (πλατεία Συντάγματος, Αθήνα)

H εκδήλωση μεταδίδεται διαδικτυακά, μέσω YouTube

https://www.youtube.com/live/avPU3Th-Fdo



