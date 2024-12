Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον, όπου την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2024 θα λάβει μέρος στο Ιnternational Democracy Union (IDU) Forum.

Ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει συγκεκριμένα στη συζήτηση με θέμα “The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism”.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο περιθώριο του Forum o Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να έχει επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν επίσης στις εργασίες του.

