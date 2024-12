Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επέκρινε την Τρίτη (3/12) τις διαρροές της κυβέρνησης αναφορικά με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, αναρωτώμενος γιατί δεν προχωρά η ανανέωση της θητείας της Κατερινάς Σακελλαροπούλου.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε επίσης πώς παρά την αποπομπή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία η επιρροή του παραμένει ισχυρή.

Επιπλέον, εκφράστηκε υπέρ της έκτακτης φορολόγησης των τραπεζών, αν και άφησε να υπονοηθεί πώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης καθυστέρησε να αντιδράσει αναλόγως.

Αναφορικά με τα απομνημονεύματα της πρώην Γερμανίδας καγκελάριου Άνγκελα Μέρκελ, δήλωσε πώς θα την κρίνει η ιστορία, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πώς η σωτηρία της χώρας οφείλεται στην δικιά του διακυβέρνηση, παρά τα όποια λάθη της.

Γιατί δεν ανανεώνεται η θητεία της Σακελλαροπούλου;

Ο κ. Τσίπρας επέκρινε, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο OT Forum, την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι συντηρείται η προεδρολογία. «Έκανε ενοχλημένο δήθεν το Μέγαρο Μαξίμου για την πρόταση Σαμαρά για τον Καραμανλή αλλά οι διαρροές για τον Νίκο Δένδια έρχονται από το Μέγαρο Μαξίμου» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με τη στάση του ευνοεί μία «θεσμική παρεκτροπή».

«Δημιουργείται ένα πλαίσιο που δεν είναι κομψό. Έχουμε Πρόεδρο και έχει δικαίωμα ανανέωσης θητείας. Δεν την επέλεξα εγώ, εγω όπως γνωρίζετε επέλεξα τον κ. Παύλοπουλο, τηρώντας το έθιμο, την παράδοση Προέδρου από το αντίπαλο ''στρατόπεδο και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης υποστήριξα πως ο κ. Παυλόπουλος ήταν ένας καλός Πρόεδρος και έπρεπε να έχει και δεύτερη θητεία, όπως ο αείμνηστος Στεφανόπουλος, ο αείμνηστος Παπούλιας. Τώρα οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να μας πει που έκανε λάθος (η Πρόεδρος), γιατί δεν θα ανανεώσει την θητεία της η κα Σακελαροπούλου. Και το οφείλει γιατί με ευθύνη του εξελίσσεται η συζήτηση. Μπορούσε να γυρίσει την συζήτηση λέγοντας ''είναι μία καλή Πρόεδρος''. Η συζήτηση άνοιξε με ευθύνη του πρωθυπουργού».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ήταν ο ίδιος που πρότεινε στην συνταγματική αναθεώρηση, την αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου, εκλογής ΠτΔ προκειμένου να μην παράγει τετελεσμένα πολιτικά γεγονότα. «Είχε ταλαιπωρηθεί ο τόπος τα τελευταία χρόνια από μία διαδικασία που δεν ήταν ορθή».

Οι απόψεις Σαμαρά παραμένουν ισχυρές εντός της ΝΔ

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα γεγονότα του 2015: «Έχουν περάσει τα χρόνια, δεν θέλω να το κρύψω, καταψηφίσαμε τον κ. Δήμα αν και δεν ήταν μία ελκυστική πρόταση από τον κ. Σαμαρά. Εντούτοις εγώ εισηγήθηκα ως πρωθυπουργός την αλλαγή αυτού του άρθρου. Ορθώς δεν δημιουργεί η εκλογή προέδρου τετελεσμένα γεγονότα, εντούτοις όμως γεγονότα μπορεί να φέρει. Η εκλογή ΠτΔ δεν είναι ένα νομοσχέδιο δικαιωμάτων, όπως η ισότητα στο γάμο, είναι μία πολύ σοβαρή μείζονα θεσμική πολιτική διαδικασία».

Ο κ. Τσίπρας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει σοβαρά εσωκομματικά προβλήματα γιατί όπως υποστήριξε «διεγράφη ο Αντώνης Σαμαράς αλλά είναι ισχυρές οι απόψεις του στη ΝΔ όπως ισχυρές είναι και του Κώστα Καραμανλή». Απέφυγε να σχολιάσει την πρόταση της Νέας Αριστεράς για τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο για τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν «εξαιρετικό» λειτουργό της δικαιοσύνης.

Αιχμή κατά του Ανδρουλάκη

Σχολιάζοντας την πρόταση Ανδρουλάκη για την έκτακτη φορολόγηση στις τράπεζες, είπε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να πω "κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little too late». Εξειδικεύοντας είπε πως καλωσορίζει την πρόταση αλλά την χαρακτήρισε συμβολική χωρίς να λύνει το πρόβλημα. «Δεν νομίζω ότι δεν θα κοιμηθούν οι τραπεζίτες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών» πρόσθεσε.

Μύθος ότι η κυβέρνηση Σαμαρά είχε ολοκληρώσει τα πάντα

Αναφορικά με τα όσα ανέφερε η Άνγκελα Μέρκελ στα απομνημονεύματά της υπογράμμισε πως δεν την καθαγιάζει και θα κριθεί από την ιστορία.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος μύθος» όπως είπε, ότι η κυβέρνηση Σαμαρά είχε σχεδόν ολοκληρώσει τα πάντα, αφού ισχυρίστηκε πως η Καγκελάριος του είχε πει πως «η Πέμπτη αξιολόγηση έχει 14 μεταρρυθμίσεις ο Σαμαράς έχει ολοκληρώσει μόνο μία». «Και τι είχε προτείνει η κυβέρνηση Σαμαρά στην Καγκελαρία τότε; Να κάναμε μια γιαλαντζί έξοδο» σχολίασε ο κ. Τσίπρας. Επιπλέον, «αυτή η δραματοποίηση του δημοψηφίσματος που ήταν η στιγμή σωτηρίας της χώρας και κάποιοι το ονόμασαν κωλοτούμπα» μας οδήγησε στην αναδιάρθρωση του χρέους, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει ότι «αυτές οι ανοησίες που λένε ότι θέλησα να κάνω έναν ελιγμό. Ήταν ένα Pian B. Το Plan A ήταν η προσπάθεια να πάμε πάντα σε έναν έντιμο συμβιβασμό», όπως σημείωσε. «Μύθος για το βαρύτερο όλων το τρίτο μνημόνιο» εξήγησε ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι κόστισε 8,4 δις ευρώ αντί 57 των υπολοίπων.



«Δεν έχω καμιά πικρία ως προς αυτό, αλλά νομίζω ότι έρχεται η στιγμή της ιστορικής αποτύπωσης» σχολίασε ο κ. Τσίπρας, για να εξηγήσει πως δεν «ήμουν αλάνθαστος ή τα κάναμε όλα σωστά». «Το πραγματικό γεγονός είναι ότι στα μνημόνια και από τα μνημόνια βγήκαμε από τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» συνέχισε, καθώς, «όπως λέει η Καγκελάριος στο βιβλίο της, το 2018 σώθηκε και η Ελλάδα,» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr