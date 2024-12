Με γραπτό μήνυμα του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τους διεθνείς επενδυτές άνοιξε την Τετάρτη (9/12) το επίσημο γεύμα του 26th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.

Το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη διάβασε ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νίκος Μπορνόζης πριν δώσει το λόγο στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σταïκούρα, που έκανε μια κεντρική ομιλία με τιτλο «UPGRADING THE INFRASTRUCTURE & TRANSPORT NETWORK IN GREECE – INVESTMENT OPPORTUNITIES.»

Ακολούθησαν η κεντρική ομιλία με τίτλο «THE GREEK BANKING SECTOR AS A PILLAR OF GROWTH» του Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κου. Χρήστου Μεγάλου, και η κεντρική ομιλία με τίτλο «BUILDING A NEW DYNAMIC IN THE GREEK FINANCIAL SYSTEM» της Διευθυνούσας Συμβούλου της Attica Bank κας. Ελένης Βρεττού.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι: «Είναι χαρά μου να σας απευθύνομαι για άλλη μια φορά στο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link. Καθώς συμπληρώνουμε τον έκτο χρόνο διακυβέρνησής μας, είναι μια ευκαιρία ώστε να αναλογιστούμε την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και το όραμα που θα μας καθοδηγήσει προς το μέλλον. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην πρώτη βαθμίδα των οικονομιών της ζώνης του ευρώ για την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ—σχεδόν 20% σωρευτικά μεταξύ 2020 και 2023.

Η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται δραστικά, περίπου οκτώ ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης μας, σημειώνοντας τη σημαντικότερη μείωση στην ΕΕ. Παράλληλα, η σχέση μεταξύ χρέους και ΑΕΠ συνάντησε τη μεγαλύτερη μείωση από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ κατά την περίοδο 2019 με 2023. Αυτά τα επιτεύγματα είναι αποτέλεσμα ενός ισχυρού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, που δίνει έμφαση στον οικονομικό μετασχηματισμό, τις φορολογικές περικοπές και, ναι, την πολιτική σταθερότητα.

Το 2023, η Economist Intelligence Unit κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι το έθνος με το πιο βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ 81 χωρών. Ακόμη, το 2024 προέβλεψαν ότι η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των δέκα κορυφαίων χωρών παγκοσμίως τα επόμενα πέντε χρόνια. Είμαστε περήφανοι για όσα έχουν επιτευχθεί, όμως έρχονται ακόμη περισσότερα στο μέλλον.

Από την 1η Ιανουαρίου, θα μειώσουμε ξανά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά άλλη μια ποσοστιαία μονάδα, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση στις 5,4 μονάδες. Ενώ άλλες χώρες μπορεί να αυξάνουν τους φόρους τους, η Ελλάδα τους μειώνει σταθερά.

Ο αγώνας μας κατά της φοροδιαφυγής συνεχίζεται δυναμικά. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις ελάχιστες χώρες που έχει συνδέσει πλήρως τα μηχανήματα POS με τις ταμειακές της μηχανές, μεταδίδοντας άμεσα τα δεδομένα των συναλλαγών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό μας σχέδιο χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Από το 2024 έως το 2028, προβλέπουμε συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο γύρω στο -1% του ΑΕΠ ετησίως και πρωτογενές πλεόνασμα σταθερό γύρω στο +2,5%, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να μειωθεί ο λόγος του ακαθάριστου χρέους προς το ΑΕΠ κατά ακόμη 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι αγορές ομολόγων έχουν λάβει το μήνυμα. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν τιμολογούνται πλέον φθηνότερα από όλα τα άλλα κράτη της ευρωζώνης.

Πριν από λίγα χρόνια, είχα υποσχεθεί ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει την θέση της στην επενδυτική βαθμίδα – και πέρυσι, αυτό έγινε. Σήμερα, είμαι εδώ για να σας πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά για ένα νέο ορόσημο: την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

Όταν μίλησα για πρώτη φορά σε αυτό το συνέδριο το 2019, παρουσίασα το όραμα της κυβέρνησής μας και απηύθυνα πρόσκληση να ενωθείτε μαζί μας και να συμμετάσχετε στην επιτυχία αυτής της πορείας. Έκτοτε, τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ξεπεράσει σταθερά κάθε προσδοκία.

Σήμερα, μπορώ να σας πω ότι το ταξίδι απέχει πολύ από την ολοκλήρωση του. Σας προσκαλώ να μείνετε μαζί μας, να συνεχίσετε να επενδύετε στην Ελλάδα και να μοιραστείτε τις ανταμοιβές μιας χώρας που ανεβαίνει συνεχώς.»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταïκούρας, στη κεντρική του ομιλία τόνισε: «Η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται, δυναμώνει και επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που οφείλεται πρωτίστως στις μακροχρόνιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, σε συνδυασμό με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία πέντε χρόνια, την επιτυχή διαχείριση αλλεπάλληλων εξωτερικών κρίσεων, καθώς και την πολιτική σταθερότητα.

Ωστόσο, παρά τις θετικές προοπτικές και τις ελπιδοφόρες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί και προνοητικοί στις αποφάσεις μας, καθώς το ευρύτερο περιβάλλον δείχνει σημάδια αστάθειας και αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ενίσχυσης της συνδεσιμότητας στις μεταφορές και της ανθεκτικότητας στις υποδομές, με στόχο να συμβάλει τελικά στην ισχυροποίηση του περιφερειακού, γεωπολιτικού και οικονομικού ρόλου της Ελλάδας.

Η στρατηγική μας βασίζεται στις παρακάτω προτεραιότητες:

1η Προτεραιότητα: Υλοποίηση πολλών έργων μεγάλης κλίμακας σε όλη τη χώρα

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Μετρό Θεσσαλονίκης- που τέθηκε σε λειτουργία στις 30 Νοεμβρίου- και αποτελεί το πιο εμβληματικό έργο της τελευταίας δεκαετίας.

2η Προτεραιότητα: Υλοποίηση μεγάλων αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων

3η Προτεραιότητα: Συντήρηση υφιστάμενων έργων υποδομής

4η Προτεραιότητα: Μεταρρύθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου

5η Προτεραιότητα: Ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων

6η Προτεραιότητα: Προώθηση της ηλεκτροκίνησης

7η Προτεραιότητα: Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην επικράτεια

8η Προτεραιότητα: Διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω έργων

Αυτό περιλαμβάνει την ενεργοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τη συμμετοχή και τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, μέσω παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Τα προαναφερθέντα αποτελούν ενδεικτικά κάποιες προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αυτά παρέχουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού οικονομικού τοπίου, για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, για τη δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων εργασίας και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, στη κεντρική του ομιλία τόνισε: «Στις 4 Δεκεμβρίου 2024, ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές στο επίσημο γεύμα του 26ο Ετήσιου «Capital Link Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη. Στην ομιλία του ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του ελληνικού τραπεζικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε την πρόοδο των Τραπεζών την τελευταία δεκαετία, όπως η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ενίσχυση των κεφαλαίων και οι πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτή η ανάκαμψη επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να στηρίξουν την οικονομία αποτελεσματικά. Από τις αρχές του 2024, οι ελληνικές τράπεζες έχουν χορηγήσει νέα δάνεια άνω των €7-8 δισ., με την Πειραιώς να συνεισφέρει πάνω από €2,5 δισ. σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η τεχνολογία, καθιερώνοντας την ηγετική της θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη τού τόπου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέπτυξε τη στρατηγική της Πειραιώς για την καινοτομία, αναφερόμενος σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τον εικονικό βοηθό με ChatGPT, που έχουν βελτιώσει την εμπειρία πελατών. Η Πειραιώς αναπτύσσεται επίσης στον τομέα Wealth Management, έχοντας υπό διαχείριση €11 δισ., στοχεύοντας, μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών, σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε τη δέσμευση της τράπεζας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, έχοντας ήδη διαθέσει €32 δισ. στον αγροτικό τομέα, την ανανεώσιμη ενέργεια και τον τουρισμό, με στόχο να ξεπεράσει τα €40 δισ. έως το 2027.

Η Πειραιώς ηγείται στον τομέα την κοινωνικής υπευθυνότητας, αναπτύσσοντας σε τέσσερις κοινωνικούς άξονες το πρόγραμμα «Equall». Από τις δράσεις του προγράμματος αυτού έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 16.000 άτομα από την έναρξή του τον Μάρτιο του 2022. O κύριος Μεγάλου ανέφερε «μέσω της υλοποίησης των προγραμμάτων για τις γυναίκες, τα παιδιά, τη νέα γενιά και τις ευάλωτες ομάδες, όπως και πολιτιστικών δράσεων εκπληρώνουμε το καθήκον μας να επιστρέφουμε μέρος της αξίας μας στην κοινωνία».

Ολοκληρώνοντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος επανέλαβε τη δέσμευση της Πειραιώς για βιώσιμη κερδοφορία, καινοτομία και συνεργασία, διασφαλίζοντας ότι ο τραπεζικός τομέας παραμένει πυλώνας ανάπτυξης της Ελλάδας.»

Η Διευθυνούσα Σύμβουλος της Attica Bank κα. Ελένη Βρεττού, στη κεντρική της ομιλία περιέγραψε πώς η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα αποτελεί ένα ορόσημο μετασχηματισμού για τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για έναν σύγχρονο, ανθεκτικό και καινοτόμο τραπεζικό οργανισμό. Η κυρία Βρεττού επισήμανε: «Αυτή η ένωση δεν είναι απλώς μια εταιρική ενοποίηση, αλλά ένα βήμα προς τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της τραπεζικής στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας βιώσιμης αξίας για την κοινωνία και τους επενδυτές. Εδραιώνει τον πέμπτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) κάτω από 3% έως το τέλος του έτους. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη τράπεζα που συνδυάζει άψογα την οικονομική ισχύ, την καινοτομία και μια πελατοκεντρική προσέγγιση. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 735 εκατ. ευρώ, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για τους επενδυτές, η νέα Τράπεζα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συμμετοχής στην εξέλιξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα. Σε μια εποχή όπου η σταθερότητα και η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας, η τράπεζά μας αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο με σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη ανάπτυξης. Από τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έως την προώθηση πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με τα ESG κριτήρια, διαμορφώνουμε έναν τραπεζικό οργανισμό που συνδέεται με την πρόοδο, προωθώντας την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.»

