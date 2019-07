Το Τρέιλερ του Orange is the New Black

Αυτή τη σεζόν, το καστ και οι δημιουργοί του Orange Is The New Black τιμούν τους φανατικούς φίλους που έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτή την πολυαγαπημένη σειρά μέσα στα χρόνια, έχοντας τον ίδιο τον Orange Army να δημιουργεί την αφίσα για το φινάλε της σειράς. Διαβάστε περισσότερα στο penna.gr