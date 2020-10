Replay: Ανανέωση συνεργασίας για την casual ενδυμασία του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός και Replay κάνουν την πιο δυνατή ομάδα, με μια πολυετή συνεργασία, σύμφωνα με την οποία η REPLAY είναι ο Επίσημος Προμηθευτής Πολιτικής Ενδυμασίας της ομάδας και των στελεχών της!

Και φέτος, η Replay πιστή στο ραντεβού και τα υψηλά standards της συνεργασίας, παρέδωσε στα μέλη της ομάδας την ενδυμασία που συνοδεύει την ομάδα στα εντός και εκτός έδρας ταξίδια της και η οποία περιλαμβάνει: Light blue πόλο μπλουζάκι, με σταμπαριστή λεπτομέρεια το λογότυπο του Ολυμπιακού στο πίσω μέρος, το μότο της ομάδας we keep on dreaming στο μανίκι και κόκκινες λεπτομέρειες στα μανίκια και τον γιακά.

Πεντάτσεπο denim παντελόνι, σε σκούρα μπλέ απόχρωση, από την οικολογική σειρά της Replay Hyperflex Bio, κατασκευασμένο από οργανικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυεστέρα με φιλικές προς το περιβάλλον επεξεργασίες, έχει άνετη εφαρμογή, διαθέτει lanyard στα χρώματα της ομάδας, σταμπαρισμένο το λογότυπο της ομάδας στο εσωτερικό και κεντημένο το όνομα της ομάδας στο ύψος της αριστερής τσέπης.

Denim πουκάμισο από 100% βαμβάκι, που κι αυτό διαθέτει κεντημένο το λογότυπο της ομάδας, ραμμένο με κόκκινη κλωστή.

Το look ολοκληρώνει το κομψό, άνετο και εντυπωσιακό denim jacket, με τσέπες και εμπνευσμένο από την δεκαετία του 1980, σε σκούρα μπλε απόχρωση, με σταμπαρισμένο το λογότυπο της ομάδας στο μανίκι.

Η συλλογή θα συνοδεύει τους παίκτες και το προπονητικό team της ομάδας, σε κάθε casual εμφάνιση, προσφέροντας άνεση και στυλ στα ταξίδια, και κάθε στιγμή της ημέρας!

Και φέτος το…κόκκινο κάνει τη διαφορά!