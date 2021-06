Ποια είναι τα ακριβή χαρακτηριστικά του απόλυτα "cool" ατόμου; Πόσο εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος «cool» και πόσο έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια η έννοια της λέξης; Εξήντα χρόνια πριν το επίθετο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τον γοητευτικό ηθοποιό, James Dean.

Η ακριβής ερμηνεία της λέξης είναι δύσκολο να αποδοθεί και σαφώς επηρεάζεται από τις τάσεις και τη μόδα της κάθε εποχής. «Ένας cool άνθρωπος κινείται μεταξύ των ορίων της καινοτομίας και της αντισυμβατικότητας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται περίεργος», εξηγεί ο συγγραφέας του βιβλίου «Cool: How the Brain’s Hidden Quest for Cool Drives Our Economy and Shapes Our World» και διευθυντής στο Εργαστήριο Νευροεπιστημών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, Steve Quartz.

