Όπως και η πρώτη σεζόν, έτσι και η νέα σεζόν του Bridgerton είναι γεμάτη συναρπαστικές διασκευές. Ποια είναι τα 10 τραγούδια που ακούγονται στη δεύτερη σεζόν -και που μπορείτε να τα ακούσετε;

Η δεύτερη σεζόν του «Bridgerton» συνεχίζει την τεράστια επιτυχία της σειράς-φαινομένου που συγκέντρωσε εκατομμύρια θεάσεις στο Netflix, σημειώνοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Την Παρασκευή 25 Μαρτίου, μαζί με τη 2η σεζόν, κυκλοφόρησε και η μουσική του Bridgerton, μέσα από δύο albums. Το πρώτο είναι το Bridgerton Season Two (Covers from the Netflix Series) που συμπεριλαμβάνει διασκευές πολυαγαπημένων κομματιών, που μάλλον ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα ακούσουμε σε μία σειρά εποχής. Το δεύτερο έχει τίτλο Bridgerton Season Two (Soundtrack from the Netflix Series), με original καινούργια μουσική από τον Kris Bowers.

