Η Beyoncé πρόκειται να ηχογραφήσει ξανά ένα από τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «Renaissance», αφού δέχτηκε έντονη κριτική από οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία.

Ο λόγος για το τραγούδι «Heated», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή (29/7) και προκάλεσε αντιδράσεις καθώς περιείχε έναν υποτιμητικό όρο χρησιμοποιείται συχνά για να υποτιμήσει άτομα με σπαστική εγκεφαλική παράλυση. Ο επίμαχος στίχος είναι το: «Spazzing on that ass, spaz on that ass».

Μιλώντας στο BBC, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της σταρ ανέφερε ότι η λέξη, η οποία μπορεί να έχει διαφορετική σημασία στις ΗΠΑ, «δεν χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα με επιβλαβή τρόπο», ενώ έκανε γνωστό πως η Beyoncé θα ηχογραφήσει ξανά το τραγούδι και πως ο στίχος θα αντικατασταθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα γι’ αυτό.

