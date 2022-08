Επειδή πάντα θέλουμε να κρατήσουμε το καλοκαίρι λίγο ακόμα ζωντανό, βρήκαμε και σας προτείνουμε 6 αγαπημένα μαγαζιά για φαγητό και καφέ, για να παρατείνετε την αίσθηση των διακοπών σας και στην πόλη.

Ο Αύγουστος τελειώνει και οι τελευταίοι εκδρομείς επιστρέφουν στην Αθήνα με το φθινόπωρο να κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Επειδή, όμως, όπως λέει και το γνωστό quote: summer is a state of mind, κι εμείς πάντα θέλουμε να κρατήσουμε το καλοκαίρι λίγο ακόμα ζωντανό, βρήκαμε και σας προτείνουμε 6 αγαπημένα μαγαζιά για φαγητό και καφέ, για να παρατείνετε τις διακοπές σας και στην πόλη.

Περισσότερα στο monopoli.gr