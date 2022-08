Οι Arctic Monkeys ανακοίνωσαν ότι επιστρέφουν και κυκλοφορούν το πρώτο τραγούδι του νέου τους δίσκου, με τίτλο «The Car».

Πριν από μερικές ημέρες, οι Arctic Monkeys έκαναν και επίσημα γνωστή την επιστροφή τους (την οποία περιμέναμε ήδη από το 2020…), ανακοινώνοντας τον νέο τους δίσκο, «The Car», ένα βράδυ αφού είχαν παίξει ένα ακυκλοφόρητο, νέο τραγούδι, με τίτλο «I Ain’t Quite Where I Think I Am» στο Openair Festival στη Ζυρίχη.

Σήμερα, το συγκρότημα μάς έδωσε άλλη μία γεύση από το νέο άλμπουμ, με το πρώτο επίσημο single τους εδώ και τέσσερα χρόνια. Το κινηματογραφικό κομμάτι, με τίτλο «There’d Better Be A Mirrorball» συνοδεύτηκε μάλιστα από ένα βίντεο κλιπ, σε σκηνοθεσία του τραγουδιστή του συγκροτήματος, Alex Turner.

