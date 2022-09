Συνεχίζοντας το ταξίδι που ξεκίνησε το 2021, η Swarovski παρουσιάζει μια νέα σειρά προϊόντων που γιορτάζουν τη ανάδειξη της προσωπικής επιλογής και το αξεσουάρ του σπιτιού μέσα από το φακό του κρυστάλλινου τρόπου ζωής.

Το λανσάρισμα για τα Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022, που υλοποιήθηκε από τη Creative Director Giovanna Engelbert, βασίζεται στην καθιερωμένη σχεδιαστική γλώσσα της Swarovski, εξερευνώντας νέες γραμμές και παρουσιάζοντας κομμάτια που καλύπτουν κατηγορίες lifestyle, όπως ρολόγια, αντικείμενα γραφής, θήκες τηλεφώνου και άλλα.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ DEXTERA

Σε ένα νεύμα στην καλλιτεχνική επιρροή του Αυστριακού καλλιτέχνη Gustav Klimt, η δόξα της επιχρύσωσης αναδεικνύεται αυτή τη σεζόν στην οικογένεια Dextera με κομμάτια σχεδιασμένα να ακτινοβολούν τη ζεστή δύναμη και την ομορφιά των μηχανικών γραμμών και της μηχανικής. Συμβολικά, αυτή η οικογένεια αντιπροσωπεύει την τεχνική μαεστρία της Swarovski σε εκφράσεις ουδέτερου φύλου που είναι έτοιμες να αγκαλιάσουν ένα λαμπερό, χρυσό καλοκαίρι.

ALL IN THE FAMILIES

Με βάση τις συλλογές μας από τις προηγούμενες σεζόν, νέα σχέδια προστίθενται στις υπάρχουσες οικογένειες ηρώων που αποτυπώνουν νέες προοπτικές στα κοψίματα, τα χρώματα και τις φόρμες.

CHROMA

Οι τολμηρά χρωματιστές «στρωμένες» πέτρες, βρίσκονται σαν ένα «αποδομημένο» πρίσμα. Η οικογένεια Chroma αφήνει τα πάντα στη φαντασία.

CONSTELLA

Το απόλυτο υλικό για την παρατήρηση των άστρων. Κρυστάλλινοι αστερισμοί, τοποθετημένοι σε λεπτές μεταλλικές ράβδους σε απροσδόκητους συνδυασμούς, είναι τόσο λεπτοί, όσο η αστρόσκονη και φέρνουν το σύμπαν στην καθημερινότητα σου. Για το Φθινόπωρο/Χειμώνα, η Constella συνδυάζει διάφανες πέτρες με μέταλλο σε ασημένιο τόνο για μια νέα έκφραση του μεταλλικού θαύματος.

CURIOSA

Μια χειροτεχνία "μαθηματικών" δομών σε απροσδόκητα σχήματα θεϊκής αναλογίας. Περίπλοκα και πολύπλοκα σχέδια που κεντρίζουν τη φαντασία σαν περίεργα αντικείμενα μελέτης.

DEXTERA

Το δεξί χέρι του κρυστάλλου, μεταλλικά χαρακτηριστικά αναμειγνύονται με pave κοπής ακριβείας σε μοναδικά unisex σχέδια που προσφέρουν κάθε ευκαιρία για να κάνετε μια δήλωση.

DULCIS

Συνδυάζοντας το αιχμηρό με το μαλακό μέσα από έναν φακό μοντέρνας τέχνης, φέρνειπλήρης γλυκύτητα σε νέα και μικτά υλικά σχεδιασμένα για να κοσμούν και να τα λατρεύουν.

FLUENTA

Η πρώτη μας συλλογή που παρουσιάζει μία από τις πολλές προσπάθειες βιωσιμότητας: η Fluenta διαθέτει κύματα από επαναχρησιμοποιημένους κρυστάλλους Swarovski, οι οποίοι είναι αχρησιμοποίητα κρύσταλλα που διαφορετικά θα πήγαιναν στα σκουπίδια, τοποθετημένα σε ανακυκλωμένες μεταλλικές κορδέλες που ρέουν σε λεπτές γραμμές για να κοσμούν και να λατρεύονται.

GEMA

Η ευρύτερη ποικιλία κοπής λίθων και πλούσιων, ζωντανών χρωμάτων μας σε ένα σύνολο κομματιών. Φέρνοντας μια τολμηρά τυχαία συσσώρευση πολύτιμων λίθων σε ένα καλειδοσκόπιο πρισματικής χαράς, έτοιμο να φορεθεί. Αυτή τη σεζόν, το Gema κάνει το ντεμπούτο του για πρώτη φορά σε παραλλαγές διαυγούς κρυστάλλου.

HARMONIA

Οι υπερμεγέθεις κρύσταλλοι κοπής μαξιλαριού σε αναρτημένο πλαίσιο δίνουν την ψευδαίσθηση ότι οι πέτρες επιπλέουν και φέρνουν μια αίσθηση αρμονικού μυστηρίου σε μια εμφάνιση υπερβολής. Το Harmonia, που προηγουμένως είχε δημιουργηθεί σε διάφανο κρύσταλλο, το φθινόπωρο/χειμώνα εμφανίζεται σε νέες χρυσές αποχρώσεις.

HYPERBOLA

Υπέροχα πολύπλοκα κομμάτια statement εμπνευσμένα από μαθηματικά μοτίβαφέρνουν ακριβώς τη σωστή ποσότητα μαγευτικού δράματος σε σχέδια τόσοπερίπλοκα όσο και κομψά. Σε μια απόδειξη της ακρίβειας και της δεξιοτεχνίας, η Hyperbola φαντάζεται για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2022 σε μια ασπρόμαυρη γραφική παρουσίαση.

LUCENT

Η εντυπωσιακή κοπή πλήρους κρυστάλλου σε ζωηρά χρώματα πολύτιμων λίθων είναι τα νέα must-haves για τους τολμηρούς, που θέλουν να ντύνονται με ένα απλό ντύσιμο αλλά παράλληλα με μια δόση extra.

MATRIX

Σαν να σχηματίζεται ο κρύσταλλος μπροστά στα μάτια σας, αυτά τα εξαιρετικά και κομψά κομμάτια έχουν μια απροσδόκητη ρευστότητα εμπνευσμένη από την κίνηση.

MILLENIA

Τόσο θεμελιώδες για την γκαρνταρόμπα όσο και το λευκό T, αυτές οι τολμηρές και διαχρονικές πινελιές φινέτσας είναι φτιαγμένες για να τις έχετε και να τις φοράτε για πάντα.

NUMINA

Οι αρχιτεκτονικές γωνίες συναντούν τη μαθηματική μηχανική σε μια μελέτη της χειροτεχνίας στην καλύτερη εκδοχή της. Μπαίνοντας στην καρδιά των κρυστάλλινων θαυμάτων, αυτές οι διατρητικές πέτρες αποτελούν μια τέλεια εξίσωση δύναμης και παιχνιδιού.

ORBITA

Εξερευνώντας την ευελιξία με στοιχεία διπλής όψης που περιστρέφονται και φαίνονται από όλες τις γωνίες, πρόκειται για μια επιμελημένη και σχολαστική προσέγγιση στο συμπληρωματικό σχήμα και το χρώμα.

ORTYX

Το κρύσταλλο γίνεται ακραίο με σχέδια με αιχμές που δημιουργήθηκαν για να εμπνεύσουν τον εσωτερικό σας πανκ. Με ρίζες στη μουσική σκηνή ClubKid, αυτή η σχεδιαστική γλώσσα βλέπει τα πρισματικά κοψίματα να διοχετεύουν την ενσάρκωση της συμπεριφοράς.

STELLA

Το Stella έχει άμεσες ρίζες στην αυστριακή κληρονομιά της Swarovski - αντλώντας έμπνευση από ένα από τα πιο διάσημα κοσμήματα που βγήκαν ποτέ από την Αυστρία: τα αστέρια της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας, που ονομάζεται Sissi. Αυτή η οικογένεια προσφέρει έναν πραγματικό αστερισμό γεωμετρίας, μαγείας και κληρονομιάς.

UNA

Συμβολίζοντας την αιώνια αγάπη, αυτή η κομψή οικογένεια διαθέτει τον εμβληματικό κύκνο της Swarovski σε σχήμα καρδιάς.

Τα θαύματα αφθονούν με κάθε νέα εξέλιξη.

Όλα θα είναι διαθέσιμα στο κατάστημα ή online στο swarovski.com.