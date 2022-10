Η επιμελήτρια Σωζήτα Γκουντούνα μιλά για την έκθεση του βραβευμένου Arthur Jafa

Έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, έχουμε την ευκαιρία να δούμε στον Πειραιά, το έργο ενός από τους πλέον επιφανείς Αμερικανούς καλλιτέχνες, με παγκόσμια φήμη. Ο βραβευμένος με το Χρυσό Λιοντάρι στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2019, Arthur Jafa παρουσιάζει το έργο «Love Is The Message, The Message Is Death».