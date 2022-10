Warner Bros: Για πρώτη φορά οι φανς του «Lord of the Rings» θα αποκτήσουν NFT με την limited εκδοχή της ταινίας

Η Warner Bros. γίνεται το πρώτο κινηματογραφικό στούντιο που δίνει την ευκαιρία στους φανατικούς συλλέκτες του «The Lord of The Rings: The Felowship of the Ring» να αγοράσουν NFT με την limited εκδοχή της ταινίας.