Το The Car είναι ο μοναδικός δίσκος στην ιστορία των Arctic Monkeys που δεν κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts. Είναι όμως και ο καλύτερος δίσκος της καριέρας τους.

Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not. Οι Arctic Monkeys το είχαν ξεκαθαρίσει από την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά: ό,τι νομίζουμε ότι είναι, αυτό ακριβώς δεν είναι. Νόμιζες ότι είναι άλλη μια βρετανική garage rock μπάντα; Θα βγάλουν τον καλύτερο brit rock δίσκο της δεκαετίας. Νόμιζες ότι θα ακολουθήσουν την “συνταγή” που τους οδήγησε στη δόξα του AM; Θα το γυρίσουν σε pshychedelic pop. Νόμιζες ότι το έχουν παρακάνει με τους πειραματισμούς; Θα επιστρέψουν με την πιο διαφορετική δουλειά τους μέχρι σήμερα: ένα δίσκο που συνδυάζει ορχηστρική rock με funk και jazz στοιχεία. Το The Car.

