My mind and me: Η Selena Gomez μάς δίνει μια σπάνια ματιά στη ζωή της μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ

Η δημοφιλής ποπ τραγουδίστρια πρόκειται να μοιραστεί με τον κόσμο ευαίσθητες πλευρές της ζωής της μέσω τoυ ντοκιμαντέρ My mind & me. Η Selena Gomez πρόκειται να χαρίσει στους θαυμαστές της μια πιο ειλικρινή εικόνα της ζωής της, μέσα από το “Selena Gomez: My mind & me”. Το ντοκιμαντέρ θα ακολουθεί την πορεία της τραγουδίστριας, ηθοποιού και παραγωγού τα τελευταία 6 χρόνια, καθώς ανταπεξέρχεται στις πιέσεις της διασημότητας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει λύκο, κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές. Περισσότερα στο monopoli.gr

Share