Ο Hugh Jackman αποκάλυψε ότι του είχε γίνει πρόταση να ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007, αλλά είπε “όχι”.

Ο Hugh Jackman αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του με το Indiewire ότι του είχε προταθεί να αναλάβει τον ρόλο του James Bond στην ταινία του 2006, Casino Royale, αλλά τον απέρριψε εξαιτίας των απαιτήσεων που είχε ο ρόλος του ως Wolverine στην σειρά ταινιών X-Men.

Ο Jackman είχε υποδυθεί τον Wolverine στην πρώτη ταινία X-Men το 2000, ενώ πρωταγωνίστησε στις έξι ταινίες που ακολούθησαν X-Men 2, X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine, The Wolverine, X-Men: Days Of Future Past και Logan.

