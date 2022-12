Ποιες ταινίες γνώρισαν τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία παγκοσμίως το 2022;

Από το «Top Gun: Maverick» έως το «Avatar: The Way of Water», αυτές είναι οι ταινίες που κατέλαβαν τις δέκα πρώτες θέσης του παγκόσμιου box office για το 2022.