Η “φωνή” των Faithless, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα την dance μουσική, δεν είναι πια κοντά μας – κι εμείς λέμε το δικό μας “αντίο” με μερικά τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Maxi Jazz διέκοψε απότομα τη γιορτινή διάθεση όλων εκείνων που έχουν χορέψει αμέτρητες φορές το God is a DJ, το Insomnia, το We Come 1 – όλων εκείνων που αγάπησαν τους Faithless.

Η “φωνή” των Faithless, ο άνθρωπος που με τη σοφία του έδωσε άλλο νόημα στην dance μουσική των προηγούμενων δεκαετιών, δεν είναι πια κοντά μας. Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 23 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 65 ετών, αφού πρώτα άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ακούμε ηλεκτρονική μουσική.

