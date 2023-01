Χαρμόσυνος τόνος αντικαθιστά τον θρήνο. Η μελαγχολία δίνει τη θέση της στη γιορτινή διάθεση. Ευχάριστα γεγονότα από τη ζωή του εκλιπόντος, οι σχέσεις του, οι χαρές του, οι επιτυχίες του, τα αγαπημένα του τραγούδια αποτελούν τη νέα τάση στις… κηδείες.

Υπό τους ήχους του Always Look on the Bright Side of Life των Monty Python's (το οποίο σημειωτέων περιλαμβάνει κι έναν στίχο: Always Look on the Bright Side of Death) πραγματοποιούνται οι περισσότερες κηδείες στη Βρετανία με το Ρέκβιεμ του Verdi να δίνει πλέον τη θέση του σε πιο χαρωπές μελωδίες.

Γιατί όμως αλλάζουν οι συνήθειες; Μάλλον υπάρχει ανάγκη να βλέπουμε τα πράγματα με λίγο πιο θετική ματιά και να κρατάμε από τους αγαπημένους μας τις καλές στιγμές, παραμερίζοντας – έστω και στιγμιαία – την απώλεια.

