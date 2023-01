Το μεγάλο κινηματογραφικό φαβορί της φετινής σεζόν σάρωσε τα Critics Choice Awards, ενώ το Better Call Saul κέρδισε για πρώτη φορά το μεγάλο βραβείο που του αξίζει.

Σήμερα τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η 28η τελετή για τα Critics Choice Awards στο Λος Άντζελες, με την κωμικό Chelsea Handler ως παρουσιάστρια.

Η Ένωση Κριτικών Αμερικής και Καναδά βράβευσε τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες της χρονιάς, με το “Everything Everywhere All At Once” (“Τα πάντα όλα”) να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, κερδίζοντας σε πέντε από τις 14 κατηγορίες της τελετής, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη και Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Κε Χουί Κουάν.

Περισσότερα στο monopoli.gr