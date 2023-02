Μήπως το LSD είναι ευεργετικό για τη σκέψη μας;

Πώς επιδρά το διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος ή LSD στον ανθρώπινο εγκέφαλο; Το συγκεκριμένο ερώτημα έρχεται να απαντήσει νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences.