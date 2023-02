The Dark Side of the Moon: Ο Ρότζερ Γουότερς ηχογραφεί ξανά το θρυλικό άλμπουμ των Pink Floyd

Ο θρυλικός rock star αποκάλυψε ότι θα ηχογραφήσει ξανά το “The Dark Side of the Moon”, γιατί νιώθει ότι “αρκετοί δεν έχουν καταλάβει για τι μιλούσε”. Ο Ρότζερ Γουότερς αποκάλυψε ότι ηχογραφεί ξανά το “The Dark Side of the Moon”, το θρυλικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 50 χρόνια, όταν ήταν μέλος των Pink Floyd. Ο θρυλικός rock star μίλησε γι’ αυτό σε μία συνέντευξη στην Telegraph, που δημοσιεύτηκε χθες, 8 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Γουότερς ηχογράφησε ξανά και τα δέκα κομμάτια του δίσκου “από την αρχή”, ενώ η όλη διαδικασία γινόταν “στα κρυφά” εδώ και μήνες, χωρίς την ανάμειξη ή ενημέρωση των μελών των Pink Floyd, Ντέιβιντ Γκίλμουρ και Νικ Μέισον. Περισσότερα στο monopoli.gr

