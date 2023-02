IT: Ένα «πράσινο» take away spot στο Χαλάνδρι

Το IT Company επεκτείνεται και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι, στην απόλυτα «πράσινη» μορφή του αυτή τη φορά, χαρίζοντας σε συνεργασία με την Polygreen μία comfort και ταυτόχρονα zero waste γευστική εμπειρία. Το IT Company έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να δημιουργήσει κάποια από τα πιο αγαπημένα στέκια της Αθήνας, από το IT Restaurant στο Κολωνάκι μέχρι το Canal Cafe στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και να κερδίσει μία θέση στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού τόσο για την comfort γαστρονομική φιλοσοφία του, όσο και για την eco-friendly προσέγγισή του. Εξελίσσοντας αυτή την προσέγγιση, η ομάδα του IT συνεργάστηκε πρόσφατα με την Polygreen και παρουσιάζει έναν νέο “πράσινο” take away χώρο στο Χαλάνδρι που φιλοδοξεί να κερδίσει και το κοινό των βορείων προαστίων με τις γεύσεις και τη φιλοσοφία του. Περισσότερα στο monopoli.gr

