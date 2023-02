Με αφορμή την πρώτη του συναυλία στη χώρα μας, μιλήσαμε με τον Passenger για τη ζωή του πριν και μετά το “Let Her Go”, τα μαθήματα ζωής που πήρε ως μουσικός του δρόμου, αλλά και για μία συνάντηση που του άλλαξε τη ζωή.

Πριν από δέκα χρόνια, ένας 28χρονος Βρετανός, που έπαιζε μουσική στους δρόμους της Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας για να συγκεντρώσει χρήματα για τον δίσκο του, θα έβλεπε τη ζωή του να αλλάζει σε μια νύχτα, χάρη σε ένα μόνο τραγούδι, που θα γινόταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Όχι, δεν περιγράφω κάποια ταινία, αλλά τη ζωή του Passenger – κατά κόσμον Mike Rosenberg – που άλλαξε μια για πάντα, όταν ο κόσμος άκουσε (και ερωτεύτηκε) το Let Her Go.

