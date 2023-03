Just a Girl: Οι Florence + The Machine διασκευάζουν το hit των No Doubt για τον νέο κύκλο Yellowjackets

Οι Florence and the Machine μάς δίνουν μία νέα γεύση από την πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή που ετοιμάζουν για την δεύτερη σεζόν του “Yellowjackets”. Το αγαπημένο – και σίγουρα ακόμη επίκαιρο για την αντιμετώπιση των νέων γυναικών – κομμάτι των No Doubt, “Just A Girl” διασκεύασαν οι Florence + The Machine με τον δικό τους μοναδικό τρόπο για το Yellowjackets. Η νέα αυτή διασκευή έγινε με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της, υποψήφιας για 7 βραβεία Emmy σειράς, που μας καθήλωσε τον περασμένο χρόνο με την εθιστική πρώτη σεζόν του. Περισσότερα στο monopoli.gr

Share