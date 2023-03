Η Michelle Yeoh έγραψε ιστορία στα φετινά Όσκαρ, κάνοντας περήφανη τη μητέρα της, που παρακολουθούσε την τελετή από την Μαλαισία.

Η ιστορική νίκη της Michelle Yeoh στα φετινά Oscars έκανε περήφανη την ασιατική κοινότητα παγκοσμίως – ιδιαίτερα στην πατρίδα της, τη Μαλαισία, όπου η μητέρα της Janet Yeoh παρακολουθούσε την 95η τελετή των βραβείων μέσω livestream.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Yeoh κέρδισε το πολυπόθητο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο “Everything Everywhere All at Once” (“Τα Πάντα Όλα”), ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε “αντίπαλους”, όπως η Cate Blanchett (Tár), η Michelle Williams (The Fabelmans), η Ana de Armas (Blonde) και η Andrea Riseborough (To Leslie).

Περισσότερα στο monopoli.gr