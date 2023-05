Το 1956, ο πρώτος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision (ESC) διεξήχθη στην Ελβετία και αποτέλεσε μια γιορτή ειρήνης για την ένωση της Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, για περισσότερα από 60 χρόνια, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός στον κόσμο. Κάθε χρόνο, μία ευρεία γκάμα καλλιτεχνών διαγωνίζονται, για να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους και να φέρουν στο σπίτι τους το γυάλινο τρόπαιο. Το μουσικό φάσμα κυμαίνεται από δραματικές ποπ μπαλάντες μέχρι όπερα και φολκλορ έθνικ ήχους. Τον Μάιο, κάθε χρόνο, φανατικοί θαυμαστές από όλο τον κόσμο ανοίγουν τις τηλεοράσεις τους και επευφημούν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των αγαπημένων τους συμμετοχών.

Με την ευκαιρία του επερχόμενου διαγωνισμού, η Holidu, η πύλη ενοικίασης καταλυμάτων διακοπών (www.holidu.gr) αποφάσισε να αναλύσει τις αναζητήσεις των χωρών στο Google που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, για να καθορίσει σε ποια χώρα είναι περισσότερο δημοφιλής. Αν σας γοητεύει εξίσου ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και θα θέλατε να περάσετε το βράδυ ανάμεσα σε πραγματικούς fans, οι παρακάτω χώρες μπορούν να σας εμπνεύσουν για ένα διασκεδαστικό ταξίδι τον Μάιο. Και ποιος ξέρει, ίσως μάλιστα μια από τις χώρες να είναι η φετινή νικήτρια και να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά!

Για να δείτε την πλήρη λίστα της κατάταξης, μπείτε ΕΔΩ

Ισπανία | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 13.18

Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών όπου ο διαγωνισμός ESC είναι πιο δημοφιλής είναι η Ισπανία, και μάλιστα με διαφορά. Ακόμη και αν στην κατάταξη είχε συμπεριληφθεί μόνο ο απόλυτος όγκος αναζήτησης των εξεταζόμενων λέξεων-κλειδιών, η Ισπανία θα ήταν πρώτη με σχεδόν 625.000 αναζητήσεις. Όπως και η Γερμανία, έτσι και η Ισπανία προκρίνεται αυτόματα στον τελικό του διαγωνισμού, γι' αυτό και οι Ισπανοί εκπρόσωποι μπορούν να γίνονται κάθε χρόνο αντικείμενο θαυμασμού αμέριμνοι. Αν και η τελευταία νίκη της Ισπανίας ήταν μόλις το 1969, η χώρα της ιβηρικής χερσονήσου πέτυχε πέρυσι το καλύτερο αποτέλεσμά της από το 1995 με τη Chanel και το τραγούδι της "SloMo". Το φετινό τραγούδι, το οποίο κέρδισε τον εθνικό προκριματικό γύρο "Benidorm Fest", προμηνύεται επίσης αρκετά επιτυχημένο, σύμφωνα με τα προγνωστικά των εταιρειών στοιχημάτων. Επομένως, οι Ισπανοί φίλοι μπορούν να προσβλέπουν και φέτος σε ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Φετινή συμμετοχή: Blanca Paloma με το "Eaea"

Σουηδία | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 9.00

Η Σουηδία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των χωρών στις οποίες ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι πιο δημοφιλής. Και αυτό δεν είναι περίεργο: Η Σουηδία πέτυχε ήδη την πρώτη της νίκη το 1974 με τους ABBA και το "Waterloo". Έκτοτε, η χώρα βρίσκεται σε ταχεία πορεία. Όχι μόνο ο ετήσιος προκριματικός διαγωνισμός "Melodifestivalen", ο οποίος είναι γνωστός σε όλη τη Σουηδία, είναι επίσης πολύ δημοφιλής στους διεθνείς οπαδούς, η χώρα είναι επίσης η δεύτερη πιο επιτυχημένη στην ιστορία του διαγωνισμού με τις έξι νίκες της. Μόνο την τελευταία δεκαετία, η Σουηδία κέρδισε δύο φορές με τη Loreen και το "Euphoria" καθώς και με τον Måns Zelmerlöw και το "Heroes". Η Loreen βρίσκεται και φέτος στη σκηνή για τη Σουηδία και, σύμφωνα με τις τρέχουσες στοιχηματικές αποδόσεις, έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό και να τον φέρει πίσω στη Σουηδία το 2024.

Φετινή συμμετοχή: Loreen με το "Tattoo".

Ελλάδα | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 8.76

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξής μας. Η χώρα μας είναι γνωστή για την πολιτιστική και μουσική της ιστορία, γι' αυτό και οι ελληνικές συμμετοχές συχνά φέρνουν παραδοσιακό ήχο στη σκηνή. Για τους Έλληνες, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι μέρος της εθνικής τους ταυτότητας και τους προσφέρει την ευκαιρία να εκφράσουν μουσικά την πλούσια κληρονομιά τους στη σκηνή. Το 1979, η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό ESC και έκτοτε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ζωή της χωρίς αυτόν. Η Ελλάδα έχει μάλιστα κερδίσει τον διαγωνισμό μία φορά, το 2005, με την Έλενα Παπαρίζου και το "My number one". Επιπλέον, η χώρα μας προκρίνεται πάντα στον τελικό, εκτός από δύο φορές (2016 και 2018).

Φετινή συμμετοχή: Victor Vernicos με το "What They Say"

Λιθουανία | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 8.39

Στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών που είναι πιο ενθουσιώδεις για την Eurovision βρίσκεται η Λιθουανία. Αυτό φέρνει τη Λιθουανία πολύ πιο ψηλά από τις άλλες δύο χώρες της Βαλτικής, την Εσθονία και τη Λετονία, οι οποίες κατέλαβαν μόλις την 21η και 29η θέση αντίστοιχα. Ένας λόγος για τη θέση αυτή θα μπορούσε να είναι ότι οι Λιθουανοί περιμένουν με ανυπομονησία την πρώτη τους νίκη στο διαγωνισμό. Σε αντίθεση με την Εσθονία και τη Λετονία, η Λιθουανία δεν έχει κερδίσει ποτέ τον διαγωνισμό, παρόλο που μπήκε στην πρώτη δεκάδα το 2021, για παράδειγμα. Μάλιστα, φημολογείται από πολλούς ότι το λιθουανικό συγκρότημα "The Roop" θα μπορούσε να είχε κερδίσει τον διαγωνισμό το 2020, αν δεν είχε ακυρωθεί λόγω της πανδημίας του Covid-19. Ανεξάρτητα από αυτό, ωστόσο, είναι σαφές ότι η χώρα διαθέτει μια μουσική σκηνή πλούσια σε παράδοση και την αναδεικνύει στη σκηνή κάθε χρόνο.

Φετινή συμμετοχή: Monika Linkytė με το "Stay"

Ηνωμένο Βασίλειο | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 8.20

Το Ηνωμένο Βασίλειο, που φιλοξενεί φέτος τον διαγωνισμό, καταλαμβάνει την 5η θέση στην κατάταξη των χωρών στις οποίες ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι πιο δημοφιλής. Μετά από 25 χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει και πάλι το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ το 2023, αντικαθιστώντας την περσινή νικήτρια Ουκρανία, η οποία δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό λόγω της πολιτικής κατάστασης. Μετά από πολλά χρόνια που τερμάτιζε επανειλημμένα στις τελευταίες θέσεις του διάσημου πίνακα αποτελεσμάτων, πέρυσι το Ηνωμένο Βασίλειο πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα από το 1998. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα έχει επιστρέψει σε τροχιά επιτυχίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι φίλαθλοι μπορούν να προσβλέπουν σε ένα θεαματικό σόου στο Λίβερπουλ, όπου θα διεξαχθεί φέτος ο διαγωνισμός.

Φετινή συμμετοχή: Mae Muller με το "I Wrote a Song"

Φινλανδία | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 8.10

Η Φινλανδία έκανε επίσης την εμφάνισή της στην κατάταξή μας, καταλαμβάνοντας την 6η θέση μεταξύ των χωρών που αγαπούν περισσότερο τον διαγωνισμό ESC. Το 1961, η χώρα συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό και έκτοτε ενθουσιάζει τους θαυμαστές της με καινοτόμες και ασυνήθιστες συμμετοχές. Ειδικότερα το "metal" ήταν το είδος που επέλεξε η Φινλανδία για να εντυπωσιάσει το διεθνές κοινό. Έτσι, για παράδειγμα, η Φινλανδία κέρδισε τον διαγωνισμό το 2006 με το metal συγκρότημα Lordi. Ο διαγωνισμός έχει μεγάλη επιρροή στη μουσική σκηνή της Φινλανδίας και συνεπώς και στη δημοτικότητα των Φινλανδών καλλιτεχνών. Ο φετινός καλλιτέχνης Käärijä απολαμβάνει επίσης μεγάλη δημοτικότητα και συνδυάζει στοιχεία φινλανδικής ραπ και techno στο εξαιρετικό τραγούδι του.

Φετινή συμμετοχή: Käärijä με το "Cha Cha Cha"

Ιταλία | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 7.01

Δεν είναι μόνο ο διαγωνισμός ESC εξαιρετικά δημοφιλής στην Ιταλία, αλλά και ο εθνικός προκριματικός διαγωνισμός, το Φεστιβάλ του Sanremo, είναι γνωστός σε όλη τη χώρα και διαρκεί αρκετές βραδιές. Το φεστιβάλ αυτό διοργανώθηκε στην Ιταλία ήδη πριν από την πρώτη διοργάνωση του ESC και αποτέλεσε έμπνευση για την εαρινή εκδήλωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ιταλία κατέχει σημαντικό ρόλο στην ESC. Μετά από ένα διάλειμμα 13 ετών, η Ιταλία επέστρεψε στον διαγωνισμό το 2011 και έκτοτε έχει πανηγυρίσει αρκετούς θριάμβους. Το αποκορύφωμα από αυτή την άποψη ήταν η νίκη του παγκοσμίου φήμης συγκροτήματος Måneskin στο Ρότερνταμ το 2021, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να διεξαχθεί πέρυσι στο Τορίνο.

Φετινή συμμετοχή: Marco Mengoni με το "Due vite"

Νορβηγία | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 6.69

Η Νορβηγία κατέλαβε την 8η θέση στην κατάταξη των χωρών που ασχολούνται περισσότερο με τον διαγωνισμό της Eurovision. Η Νορβηγία συμμετέχει σταθερά από το 1960 και έχει ήδη κατακτήσει τρεις φορές τη νίκη, με πιο πρόσφατη αυτή του 2009 με τον Alexander Rybak και το τραγούδι του "Fairytale". Η Νορβηγία έχει επανειλημμένα κατακτήσει υψηλές θέσεις τα τελευταία χρόνια και το 2019, για παράδειγμα, κέρδισε τις περισσότερες ψήφους του κοινού με το τραγούδι "Spirit in the Sky" του KEiiNO. Η Νορβηγία συνδύασε με επιτυχία τους παραδοσιακούς σκανδιναβικούς ήχους με τη σύγχρονη ποπ. Το φετινό τραγούδι της τραγουδίστριας Alessandra έχει επίσης έναν μυστικιστικό σκανδιναβικό ήχο και είναι εξαιρετικά δημοφιλές στην πατρίδα της.

Φετινή συμμετοχή: Alessandra με το "Queen of Kings"

Ιρλανδία | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 6.43

Στην 9η θέση της κατάταξης των πιο δημοφιλών χωρών για τον διαγωνισμό της Eurovision βρίσκεται η Ιρλανδία. Αυτή η νησιωτική χώρα έχει ήδη κερδίσει τον διαγωνισμό επτά φορές, περισσότερες από κάθε άλλη χώρα. Τρεις από αυτές τις νίκες μάλιστα πραγματοποιήθηκαν σε τρία διαδοχικά έτη (1992,1993 & 1994). Ωστόσο, η τελευταία νίκη της Ιρλανδίας ήταν πριν από περισσότερα από 25 χρόνια και ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια τα ποσοστά επιτυχίας της χώρας είναι μάλλον ανάμεικτα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλοί Ιρλανδοί που συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τη διοργάνωση και να ζητωκραυγάζουν κάθε χρόνο όταν πρόκειται να προκριθούν στον τελικό και να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Ίσως οι φετινοί καλλιτέχνες, το συγκρότημα Wild Youth, μπορέσουν να πετύχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την Ιρλανδία.

Φετινή συμμετοχή: Wild Youth με το "We Are One"

Ολλανδία | Συνολικός όγκος αναζήτησης ανά 1.000 κατοίκους: 5.20

Την τελευταία θέση της κατάταξης στο Top 10 καταλαμβάνει η Ολλανδία, η οποία συμμετείχε στην πρώτη διοργάνωση του διαγωνισμού το 1956 και έχει κερδίσει πέντε φορές μέχρι σήμερα. Την πιο πρόσφατη νίκη κατέκτησε ο τραγουδιστής Duncan Lawrence με το τραγούδι "Arcade". Οι ολλανδικές συμμετοχές χαρακτηρίζονται συχνά από το συναισθηματικό τους βάθος, όπως το "Calm After The Storm" των The Common Linnets το 2014. Αφού αποκλείστηκε στον ημιτελικό οκτώ συνεχόμενες φορές πριν από το 2013, η Ολλανδία έχει πετύχει αποτελέσματα πάνω από το μέσο όρο τα τελευταία δέκα χρόνια, δίνοντας στους οπαδούς της λόγους να γιορτάζουν αλλά και να επευφημούν τις αγαπημένες τους συμμετοχές.

Φετινή συμμετοχή: Mia Nicolai & Dion Cooper με το "Burning Daylight"

