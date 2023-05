Η Florence Welch ξεσπά σε κλάματα όταν ακούει το τραγούδι της στο “Guardians of the Galaxy 3”

H τραγουδίστρια των Florence + the Machine ξεσπά σε κλάματα χαράς όταν ακούει το «Dog Days Are Over» στην ταινία “Guardians of the Galaxy 3” και το βίντεο με την αντίδρασή της γίνεται viral.