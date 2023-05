Τα κορυφαία τζαζ ονόματα του Club Program και το ανεβαστικό πάρτι του Kosmos 93.6, οι χειροποίητες δημιουργίες του Meet Market, η έκθεση φωτογραφίας της ομάδας METApolis, οι αμέτρητοι δίσκοι του Vinyl Market, μουσειακές βόλτες και jazzy συζητήσεις συνοδεύουν το 22ο Athens Jazz.

Are you ready to jazz? Από τις 22 έως τις 29 Μαΐου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα γκρουβάρει και φέτος στους ρυθμούς του Athens Jazz, του μεγαλύτερου φεστιβάλ της τζαζ μουσικής στην Ελλάδα! Συνολικά 21 καλλιτέχνες και σχήματα ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης, διαμορφώνοντας το φετινό πολυσυλλεκτικό, διεθνές line up της 22ης διοργάνωσης και γιορτάζοντας την τζαζ μουσική σε όλες τις εκφάνσεις της. Και φυσικά, το εορταστικό κλίμα δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή: Μια πλούσια σειρά από παράλληλες δράσεις θα συνοδεύσουν και φέτος το Athens Jazz, εντός και εκτός Τεχνόπολης, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία.

