Το μάζεμα της ελιάς... Ένα βίντεο που υμνεί την ελληνική παράδοση

"The Olive Tree Will Always Be Here", δηλαδή "η ελιά θα είναι πάντα εδώ" είναι ο τίτλος του ολιγόλεπτου φιλμ το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει ένα υπέροχο οπτικό ταξίδι στους ελαιώνες της Κρήτης γεμάτο. Το βίντεο φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις και προκαλεί συγκίνηση.