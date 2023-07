Η 11η μέρα του Release Festival ήταν ίσως και η καλύτερη του, με την πρώτη αθηναϊκή βραδιά για τους Arctic Monkeys σε πολύ καλή φόρμα.

Το τραγούδι των Thin Lizzy από τα βαθιά seventies «The boys are back in town» έρχεται ως πρελούδιο μιας super band που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από πέντε χρόνια.

Τυπικοί Βρετανοί οι Arctic Monkeys (παιδιά του Σέφιλντ για την ακρίβεια), εμφανίζονται ακριβώς στις 22.50 στην Πλατεία Νερού – όπως είχαν προαναγγείλει.

Μόνο που τα αγόρια έχουν γίνει πια άνδρες και η μουσική τους έχει περάσει τόσες φάσεις ωρίμανσης, μετασχηματισμού και εξέλιξης – από τo 2002, δηλαδή 21 χρόνια πριν όταν πρωτοσυστήθηκαν ως group ή αν θέλεις το 2006 όταν έκαναν την πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση με το «Whatever people say I am, that’s what I am not».

