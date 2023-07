Εξηλεκτρισμένες αισθήσεις, αλήθειες και παραβολές από τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού στις 22 Ιουλίου στο Ο.A.K.A.

“You wanted the best, but they didn’t [email protected]’ make it ! Here’s what you get … From Hollywood California… Guns an’ [email protected]’ Roses !!!”

Η συναυλία του καλοκαιριού γνωρίζαμε καλά ποιά θα είναι από τον Φεβρουάριο, όταν και ανακοινώθηκε. Ποιοί Arctic Monkeys, Prodigy και Siouxsie; Ποιοί Helloween, Madrugada, Ghost και Echo & The Bunnymen;

Εδώ μιλάει το θυμικό. Ο διακαής πόθος. Να δούμε, at last, once in a lifetime, αυτούς που υπήρξαν το τελευταίο χρονολογικά μεγάλο συγκρότημα της ροκ εποχής.

