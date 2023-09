The Artist on the Composer: Ένας κήπος πάνω από τη Λυρική Σκηνή

Ένας πρωτοποριακός συνθέτης του 20ού αιώνα, ο Τζωρτζ Κραμπ, και η νέα εικαστικός Ιωάννα Πανταζοπούλου «συνομίλησαν», ο καθένας με τη δική του γλώσσα, πάνω στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στην τρίτη ανάθεση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ «The Artist on the Composer». Μετά τον Νίκο Ναυρίδη και τον Γιώργο Λάνθιμο, ήταν σειρά μιας νεότερης εικαστικού, της Ιωάννας Πανταζοπούλου, να βρεθεί στην αίθουσα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και να συνδιαλεχθεί με το έργο ενός πρωτοποριακού συνθέτη, του Τζωρτζ Κραμπ, στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ «The Artist on the Composer». Στην τρίτη ανάθεση αυτού του πρωτότυπου προγράμματος, που επιμελήθηκαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης και η διευθύντρια του ΝΕΟΝ Ελίνα Κουντούρη, η εικαστικός δημιούργησε μια εγκατάσταση από 135 γλυπτά, η οποία, τοποθετημένη στην οροφή της σκηνής, βυθιζόταν τμηματικά πάνω από τα κεφάλια των μουσικών που εκτελούσαν το έργο του Τζωρτζ Κραμπ «Μακρόκοσμος ΙΙΙ: Μουσική για ένα καλοκαιρινό σούρουπο» (1974), δημιουργώντας κάποτε μια μαγευτική ατμόσφαιρα. Περισσότερα στο monopoli.gr Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

