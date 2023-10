Save The Water: Μια νέα φωτογραφική έκθεση εκπέμπει «σήμα κινδύνου» για το νερό

Μια νέα φωτογραφική έκθεση της ομάδας «Focus On The Soul», με τίτλο «Save The Water» για τις επικίνδυνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του νερού, παρουσιάζει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, στην γκαλερί T.A.F./the art foundation.